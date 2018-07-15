İstanbul Pendik'te 4 katlı binada yangın

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Kurtköy Mahallesi Arafat Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinleri yangın tüpleriyle müdahale ederken, ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler binayı tahliye etti, yangını kontrol altına alarak söndürdürdü.

Bu arada yangının çıktığı dairede oturan ve kendi imkanlarıyla balkona çıkarak yardım isteyen bir kadının, komşular tarafından açılan battaniyeye atladığı ve yaralandığı öğrenildi.

Yaralı daire sakini ile diğer dairelerde bulunan ve dumandan etkilenen 3 kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İTFAİYENİN KURTARDIĞI KUŞA 9 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUK SAHİP ÇIKTI

İtfaiye ekiplerince kafesiyle birlikte binadan çıkarılan bir kuşu mahalle sakini 9 yaşındaki Eyüpcan Bilgin sahiplendi. Bilgin, "İtfaiyeci abiler içeri girdi. Buldukları bu kuşu getirdiler. Benim de bir kuşum vardı. Sahibini bulana kadar onun yanına getirmeye düşünüyorum. Dumandan biraz etkilenmiş ve korkuyordu" dedi.

Yanan dairenin bir bölümünde ve binanın dış cephesinde maddi hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.