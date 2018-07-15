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Rektörler, profesörler arasından atanacak

Resmi Gazetede yayımlanan 4 nolu kararnameye göre, Rektörler en az 3 yıl profesörlük yapanlar arasından atanacak
15 Temmuz 2018 10:30
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Rektörler, profesörler arasından atanacak

Yayımlanan 4 nolu kararname ile 9 temmuzda yayımlanan 3 nolu üst kademe yöneticilerine dair kararnameye ek fıkra eklendi.

9 temmuz tarihli düzenlemede rektörlük için tüm şartlar kaldırılmıştı.


Yeni düzenleme uyarınca rektörlerin, en az 3 yıl profesörlük yapanlar arasından atanması kararlaştırıldı.
Memurlar.Net
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