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Rektörler, profesörler arasından atanacak
Resmi Gazetede yayımlanan 4 nolu kararnameye göre, Rektörler en az 3 yıl profesörlük yapanlar arasından atanacak
Yayımlanan 4 nolu kararname ile 9 temmuzda yayımlanan 3 nolu üst kademe yöneticilerine dair kararnameye ek fıkra eklendi.
9 temmuz tarihli düzenlemede rektörlük için tüm şartlar kaldırılmıştı.
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