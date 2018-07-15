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Müfettişlik için yeniden 3 yıl şartı
Yayımlanan kararnameye göre mesleğe özel yarışma sınavıyla girilen kadrolar için yeniden 3 yıl şartı aranacak
3 nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde müfettişlik içim 5 yıl şartı getirilmişti.
15 temmuz tarihi resmi gazetede yayımlanan 4 nolu kararnameye göre , kamuda en az 5 yıl çalışma şartı mesleğe özel yarışma sınavıyla girilen kadrolar için geçerli olmayacak.
Düzenleme; Müfettiş, uzman, denetçi, kontrolör ve kaymakam kadrolarını kapsıyor
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