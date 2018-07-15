1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanına bağlandı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığına bağlandı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yıldönümünde önemli bir sivilleşme adımı atılmış oldu
15 Temmuz 2018 10:55
Yazdır
Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanına bağlandı

15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yıldönümünde yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile önemli bir sivilleşme adımı atıldı. Türkiye'de uzun yıllar tartışılan Genelkurmay Başkanlığı'nın Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanması konusu bu kararname ile hayata geçirildi.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri de Cumhurbaşkanı yardımcıları, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile Kuvvet Komutanlarından oluştu.

SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIĞI'NIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI BELİRLENDİ

Savunma Sanayii Baskanlıgı Hakkında Cumhurbaskanlıgı Kararnamesi ile Cumhurbaskanına baglı ve tüzel kisiligi haiz Savunma Sanayii Baskanlıgı kuruldu.

Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 7)

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe giren kararname ile Savunma Sanayii Baskanlıgının kurulus, görev, yetki ve sorumlulukları belirlendi. Kararnameyle Cumhurbaskanına baglı ve tüzel kisiligi haiz kurulan Savunma Sanayii Baskanlıgı, baskan, baskan yardımcıları ve hizmet birimlerinden olusacak. Yurt dısı ve tasra teskilatı kurmaya yetkili olacak.

Baskanlıgın en üst amiri olan baskan, kararnamede belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Cumhurbaskanına karsı sorumlu olacak.

Savunma Sanayii Icra Komitesi cumhurbaskanının baskanlıgında, Cumhurbaskanının görevlendirecegi Cumhurbaskanı Yardımcısı, Içisleri ve Milli Savunma bakanları, Genelkurmay Baskanı ve Savunma Sanayii Baskanından olusacak. Cumhurbaskanının katılmadıgı toplantılarda, Cumhurbaskanı Yardımcısı vekaleten Komiteye baskanlık edecek.

Komite Cumhurbaskanının daveti üzerine toplanacak. Komitenin sekreterya hizmetlerini Baskanlık yürütecek. Komite toplantılarının gündemi Cumhurbaskanı tarafından belirlenecek.

Komite, savunma sanayisinin gelistirilmesi için tespit edilen genel strateji ve ilkeler istikametinde kararlar alacak. Türk Silahlı Kuvvetleri için Stratejik Hedef Planına ve Jandarma Genel Komutanlıgı, Sahil Güvenlik Komutanlıgı ve Emniyet Genel Müdürlügü için Içisleri Bakanlıgının güvenlik önceliklerine göre temini gerekli olan modern silah, araç ve gereçlerin üretimi, yurt içinden veya geregi halinde yurt dısından tedariki hususunda karar alacak komite, kamu ve özel sektörün yabancı sermaye ve teknoloji katkısı ile savunmaya yönelik üretim tesisleri kurma imkanlarını arastıracak, yönlendirecek ve tahakkuk planlarını takip edecek, bu gibi tesislerin kurulusuna gerektiginde devletin istiraki için prensip kararı alabilecek.

İLGİLİ KURULUŞLAR ARASINDA KOORDİNASYON SAĞLANACAK

Saglanacak modern silah, araç ve gereçlerin arastırılması, gelistirilmesi, prototip imali, avans verilmesi, uzun vadeli siparisler ve diger mali ve ekonomik tesviklerin tespiti istikametinde Baskanlıga talimat verecek. Savunma sanayisi ürünleri ihracatı ve offset ticareti ile karsılıklı ticaret konusunda kararlar alacak. Savunma sanayisi ile ilgili kuruluslar arasında koordinasyonu saglayacak.

Baskanlık, İcra Komitesinin aldıgı kararları uygulayacak. Mevcut milli sanayiyi, savunma sanayisi ihtiyaçlarına göre reorganize ve entegre edecek, yeni tesebbüsleri tesvik etmek ve bu entegrasyona ve ihtiyaçlara göre yönlendirecek, yabancı sermaye ve teknoloji katkısı imkanlarını arastıracak, tesebbüsleri yönlendirecek ve bu konudaki devlet katılımını planlayacak.

Fon kaynaklarını dikkate alarak alım programlarını ve finansman modellerini belirleyecek. Ihtiyaç duyulan modern silah, araç ve gereçlerin özel veya kamu kuruluslarında imalatını planlayacak. Gerektiginde özel, kamu veya karma nitelikli yeni yatırımları dısa açık olmak kaydıyla destekleyecek.

Modern silah, araç ve gereçleri arastırmak, gelistirmek, prototiplerin imalini saglamak, avans vermek, uzun vadeli siparisler ve diger mali ve ekonomik tesvikleri tespit edecek.

Isin özelligine göre yıllar içinde yapılacak alımın sartlarını, ihtiyaç makamınca belirlenecek sartname ve standartları dikkate alarak teknik ve mali konuları kapsayan kontratları yapacak. Savunma sanayisi ürünleri ihracatı ve offset ticareti konularım koordine edecek. Fondan kredi vermek veya yurt içinden ve yurt dısından kredi almak ve gerektiginde yerli ve yabancı sermayeli sirketler kurmak veya bu tür sirketlere istirak edecek. Üretilen malın kontrat muhteviyatına uyup uymadıgını, kalite kontrolleri ile kontrat sartlarının yerine getirilip getirilmedigini takip edecek. Uygulama aksaklıklarının ilgili kurum ve kuruluslar nezdinde çözümlenmesini temin edecek. Cumhurbaskanı tarafından verilen diger görevleri yerine getirecek.

BAŞKANLIK, SAVUNMA SANAİYİSİ UZMANI VE UZMAN YARDIMCISI İSTİHDAM EDECEK

Baskanlık, görev alanına giren konularda çalıstırılmak üzere arastırma, analiz, teftis, denetim, inceleme ve sorusturma yetkisine haiz savunma sanayisi uzmanı ve uzman yardımcısı istihdam edecek.

Atama usulüne iliskin Cumhurbaskanlıgı Kararnamesinde belirlenenler dısındaki Baskanlık personeli, Cumhurbaskanı onayıyla atanacak. Cumhurbaskanı bu yetkisini Baskana devredebilecek.

Baskan ve her kademedeki Baskanlık yöneticileri sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı olmak kaydıyla yetkilerinden bir kısmını alt kademelere devredebilecek.

Mevzuatta Savunma Sanayii Müstesarlıgına yapılan atıflar, Savunma Sanayii Baskanlıgına, Savunma Sanayii Müstesarına yapılan atıflar Savunma Sanayii Baskanına, Savunma Sanayii müstesar yardımcılarına yapılan atıflar Savunma Sanayii baskan yardımcılarına yapılmıs sayılacak.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haber 2,129 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
EPDK İkinci Başkanlığına Zekeriya Gökşenli atandı
15 Temmuz 2018 11:00		 Müfettişlik için yeniden 3 yıl şartı
15 Temmuz 2018 10:51
Rektörler, profesörler arasından atanacak
15 Temmuz 2018 10:30		 6 üniversiteye rektör atandı
15 Temmuz 2018 09:56
2018/1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
15 Temmuz 2018 09:52		 Resmi Gazete hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
15 Temmuz 2018 09:49
Milletlerarası andlaşmaların usulüne ilişkin kararname
15 Temmuz 2018 09:46		 YAŞ'ın yapısını düzenleyen kararname
15 Temmuz 2018 09:42
Savunma Sanayii Başkanlığı yapısını düzenleyen kararname
15 Temmuz 2018 09:39		 MGK yapısını düzenleyen kararname
15 Temmuz 2018 09:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
7 yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı
Öğretmenler de 'kariyer mesleklere' atanabilecekler
Memurlara özel %15 bayram indirimi
6 üniversiteye rektör atandı
İşte OHAL yerine geçecek kanun
Rektörler, profesörler arasından atanacak
Müfettişlik için yeniden 3 yıl şartı
Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 30 gözaltı kararı
4 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı
Genç kızın kıyafetine tepki gösterdi, sürücüden aracı karakola çekmesini istedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
başkanlık sistemi er ya da geç gelecek 1
ha hasan ali,ha ali hasan 3
alo 147'nin kaldırılması 2
passolig 3
mini etekli kız yüzünden otobüsün kaza yapacağını söyleyen dayı 2
ferdi kadıoğlu 4
digitürk'ün spor paketlerini birleştirmesi 2
etme 1
afjet afyonspor 1
Farketmeden kırmak 1
SON İLANLAR
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 257 Öğretim Üyesi Alacak
Almus Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Osmancık Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Beyler Sulaması Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Nevşehir Hacıbektaş SYDV Alım İlanı
Kırıkkale Sulakyurt SYDV Personel Alım İlanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam