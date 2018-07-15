Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanına bağlandı

15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yıldönümünde yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile önemli bir sivilleşme adımı atıldı. Türkiye'de uzun yıllar tartışılan Genelkurmay Başkanlığı'nın Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanması konusu bu kararname ile hayata geçirildi.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri de Cumhurbaşkanı yardımcıları, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile Kuvvet Komutanlarından oluştu.

SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIĞI'NIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI BELİRLENDİ

Savunma Sanayii Baskanlıgı Hakkında Cumhurbaskanlıgı Kararnamesi ile Cumhurbaskanına baglı ve tüzel kisiligi haiz Savunma Sanayii Baskanlıgı kuruldu.

Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 7)

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe giren kararname ile Savunma Sanayii Baskanlıgının kurulus, görev, yetki ve sorumlulukları belirlendi. Kararnameyle Cumhurbaskanına baglı ve tüzel kisiligi haiz kurulan Savunma Sanayii Baskanlıgı, baskan, baskan yardımcıları ve hizmet birimlerinden olusacak. Yurt dısı ve tasra teskilatı kurmaya yetkili olacak.

Baskanlıgın en üst amiri olan baskan, kararnamede belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Cumhurbaskanına karsı sorumlu olacak.

Savunma Sanayii Icra Komitesi cumhurbaskanının baskanlıgında, Cumhurbaskanının görevlendirecegi Cumhurbaskanı Yardımcısı, Içisleri ve Milli Savunma bakanları, Genelkurmay Baskanı ve Savunma Sanayii Baskanından olusacak. Cumhurbaskanının katılmadıgı toplantılarda, Cumhurbaskanı Yardımcısı vekaleten Komiteye baskanlık edecek.

Komite Cumhurbaskanının daveti üzerine toplanacak. Komitenin sekreterya hizmetlerini Baskanlık yürütecek. Komite toplantılarının gündemi Cumhurbaskanı tarafından belirlenecek.

Komite, savunma sanayisinin gelistirilmesi için tespit edilen genel strateji ve ilkeler istikametinde kararlar alacak. Türk Silahlı Kuvvetleri için Stratejik Hedef Planına ve Jandarma Genel Komutanlıgı, Sahil Güvenlik Komutanlıgı ve Emniyet Genel Müdürlügü için Içisleri Bakanlıgının güvenlik önceliklerine göre temini gerekli olan modern silah, araç ve gereçlerin üretimi, yurt içinden veya geregi halinde yurt dısından tedariki hususunda karar alacak komite, kamu ve özel sektörün yabancı sermaye ve teknoloji katkısı ile savunmaya yönelik üretim tesisleri kurma imkanlarını arastıracak, yönlendirecek ve tahakkuk planlarını takip edecek, bu gibi tesislerin kurulusuna gerektiginde devletin istiraki için prensip kararı alabilecek.

İLGİLİ KURULUŞLAR ARASINDA KOORDİNASYON SAĞLANACAK

Saglanacak modern silah, araç ve gereçlerin arastırılması, gelistirilmesi, prototip imali, avans verilmesi, uzun vadeli siparisler ve diger mali ve ekonomik tesviklerin tespiti istikametinde Baskanlıga talimat verecek. Savunma sanayisi ürünleri ihracatı ve offset ticareti ile karsılıklı ticaret konusunda kararlar alacak. Savunma sanayisi ile ilgili kuruluslar arasında koordinasyonu saglayacak.

Baskanlık, İcra Komitesinin aldıgı kararları uygulayacak. Mevcut milli sanayiyi, savunma sanayisi ihtiyaçlarına göre reorganize ve entegre edecek, yeni tesebbüsleri tesvik etmek ve bu entegrasyona ve ihtiyaçlara göre yönlendirecek, yabancı sermaye ve teknoloji katkısı imkanlarını arastıracak, tesebbüsleri yönlendirecek ve bu konudaki devlet katılımını planlayacak.

Fon kaynaklarını dikkate alarak alım programlarını ve finansman modellerini belirleyecek. Ihtiyaç duyulan modern silah, araç ve gereçlerin özel veya kamu kuruluslarında imalatını planlayacak. Gerektiginde özel, kamu veya karma nitelikli yeni yatırımları dısa açık olmak kaydıyla destekleyecek.

Modern silah, araç ve gereçleri arastırmak, gelistirmek, prototiplerin imalini saglamak, avans vermek, uzun vadeli siparisler ve diger mali ve ekonomik tesvikleri tespit edecek.

Isin özelligine göre yıllar içinde yapılacak alımın sartlarını, ihtiyaç makamınca belirlenecek sartname ve standartları dikkate alarak teknik ve mali konuları kapsayan kontratları yapacak. Savunma sanayisi ürünleri ihracatı ve offset ticareti konularım koordine edecek. Fondan kredi vermek veya yurt içinden ve yurt dısından kredi almak ve gerektiginde yerli ve yabancı sermayeli sirketler kurmak veya bu tür sirketlere istirak edecek. Üretilen malın kontrat muhteviyatına uyup uymadıgını, kalite kontrolleri ile kontrat sartlarının yerine getirilip getirilmedigini takip edecek. Uygulama aksaklıklarının ilgili kurum ve kuruluslar nezdinde çözümlenmesini temin edecek. Cumhurbaskanı tarafından verilen diger görevleri yerine getirecek.

BAŞKANLIK, SAVUNMA SANAİYİSİ UZMANI VE UZMAN YARDIMCISI İSTİHDAM EDECEK

Baskanlık, görev alanına giren konularda çalıstırılmak üzere arastırma, analiz, teftis, denetim, inceleme ve sorusturma yetkisine haiz savunma sanayisi uzmanı ve uzman yardımcısı istihdam edecek.

Atama usulüne iliskin Cumhurbaskanlıgı Kararnamesinde belirlenenler dısındaki Baskanlık personeli, Cumhurbaskanı onayıyla atanacak. Cumhurbaskanı bu yetkisini Baskana devredebilecek.

Baskan ve her kademedeki Baskanlık yöneticileri sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı olmak kaydıyla yetkilerinden bir kısmını alt kademelere devredebilecek.

Mevzuatta Savunma Sanayii Müstesarlıgına yapılan atıflar, Savunma Sanayii Baskanlıgına, Savunma Sanayii Müstesarına yapılan atıflar Savunma Sanayii Baskanına, Savunma Sanayii müstesar yardımcılarına yapılan atıflar Savunma Sanayii baskan yardımcılarına yapılmıs sayılacak.