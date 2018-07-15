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Yayımlanan kararnameler neleri düzenliyor?
15 Temmuz tarihli Resmi Gazetede 7 adet Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı
Aşağıda 7 adet kararnamenin hangi konuları düzenlediğine dair bilgilere yer verilmiştir.
4 nolu kararnamede teşkilatı düzenlenen kurumlar
Adli tıp kurumu, Afad, Avrupa Birliği Başkanlığı, AB gençlik merkezi, AOÇ, Ceza infaz kurumları ile tutukevleri işyerleri kurumu, Çasgem, Ç. Gelibolu tarihi alan başkanlığı, Darphane ve Damga Matbaası, DSİ, Devlet Tiyatroları, Gelir idaresi başkanlığı, Göç idaresi, Harita Genel müd., Helal Akreditasyon kurumu, Kalkınma Ajansları, Karayolları Gn. Md., KOSGEB, Mesleki Yeterlik Kurumu, Meteoroloji, Milli Piyango, Akaryakıt Nato pol, Devlet Opera, OGM, ÖSYM, ÖİB, Türk Patent, PTT, Seyir, Hisrografi Başkanlığı, SGK, Sivil Havacılık, Spor Toto, Türkiye Su enstitüsü, Tapu Kadastro, TKKDK, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, TİKA, TRT, TSE, Türkiye Bilimler Akademisi, Tübitak, TÜİK, Türkiye İş Kurumu, Türk Akreditasyon, Türkiye Atom enerjisi, Türkiye Hudut Sahiller, Türkiye Sağlık Enstitüsü, Ulusal Bor, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler, Yurtdışı Türkler, Nadir Toprak Araş. Ens., Maden ve Petrol İşleri, Nükler Düzenleme Kurumu
6 nolu kararname MGK Genel Sekreterliğinin yapısını düzenliyor. Tıklayınız.
7 nolu kararname savunma sanayi başkanlığının teşkilatını düzenliyor. Tıklayınız.
8 nolu kararname Yüksek Askeri Şuranın yapısını düzenliyor. Tıklayınız.
9 nolu kararname Milletlerarası anlaşmaların onaylanmasına dair hususları düzenliyor. Tıklayınız.
10 nolu kararname Resmi Gazetede yayımlanacak Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini düzenliyor. Tıklayınız.
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