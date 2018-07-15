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Geçici görevliler eski kurumlarına dönmeyebilecek
Yeni düzenlemeye göre başka kurumlarda geçici görevde olarak görev yapan personel eski görev yerine dönmeyebilecek
9 temmuz tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 703 sayılı KHK'nın geçici 31. Maddesinde yer alan düzenlemeyle geçici görevli olan personelin eski kurumlarına 1 ay içinde dönmesi öngörülmüştü.
Ancak 15 temmuz tarihli düzenlemeyle geçici 31. Madde değiştirildi. Yeni düzenlemeye göre başka kurumlarda geçici olarak görevli olan personel, personelin de muvafakatı alınarak çalışmaya devam edebilecek
İşte 4 nolu kararnamede yer alan düzenleme
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