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MİT'te '15 Temmuz etkinliği' düzenlenecek
MİT'te bu gece, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında özel bir anma ve saygı etkinliği düzenlenecek
Alınan bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı Karargahı'ndaki "15 Temmuz anma ve saygı etkinliği", yerleşkeye ilk ateşin açıldığı saat olan 22.38'de saygı duruşuyla başlayacak.
MİT Başkanlığınca düzenlenecek etkinlikte, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından MİT Başkanı Hakan Fidan personele hitaben konuşma yapacak.
Başkentte çok sayıda vatandaş, darbe girişimini protesto etmek için dün akşamdan itibaren Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) önüne gelerek sabahın ilk ışıklarına kadar bekledi.
Kalkışmaya karşı koyarken gazi olan MİT mensuplarının da hazır bulunacağı etkinlik, 15 Temmuz'a dair hazırlanan özel sinevizyon gösterimi ile devam edecek.
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