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Van'da saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Van'da saldırı hazırlığında olan 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
15 Temmuz 2018 11:43
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Van'da saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerine yönelik çalışmalar sürüyor.

Yalım Erez Mahallesi'ndeki bir evde saldırı hazırlığı yapan teröristlere yönelik operasyon düzenlendi.

"Teslim ol" çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Biri ağır 3 polis yaralandı

Çatışma sırasında teröristlerin attığı el bombasının patlaması sonucu biri ağır 3 polis yaralandı.

Yaralı polislerin hastanedeki tedavileri sürüyor.

6 şüpheli gözaltına alındı

Bu arada, teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı
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