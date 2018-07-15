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Van'da saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Van'da saldırı hazırlığında olan 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerine yönelik çalışmalar sürüyor.
Yalım Erez Mahallesi'ndeki bir evde saldırı hazırlığı yapan teröristlere yönelik operasyon düzenlendi.
"Teslim ol" çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Biri ağır 3 polis yaralandı
Çatışma sırasında teröristlerin attığı el bombasının patlaması sonucu biri ağır 3 polis yaralandı.
Yaralı polislerin hastanedeki tedavileri sürüyor.
6 şüpheli gözaltına alındı
Bu arada, teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.
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