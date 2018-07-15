1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İlk hacı kafilesi çarşamba günü uğurlanacak

Bu yıl hacca gidecek hacı adayları, 18 Temmuz Çarşamba gününden itibaren mukaddes topraklara uğurlanacak
15 Temmuz 2018 11:55
Yazdır
İlk hacı kafilesi çarşamba günü uğurlanacak

Bu yıl hacca gidecek hacı adayları, 18 Temmuz Çarşamba gününden itibaren mukaddes topraklara gönderilmeye başlanacak.

AA muhabirinin, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, bu yılki hac hazırlıkları tamamlandı.

Hacca gidiş tarihleri bu yıl 18 Temmuz-16 Ağustos, dönüş tarihleri ise 27 Ağustos-19 Eylül olarak belirlendi. Bu çerçevede, kutsal topraklara gönderilecek ilk kafile, Antalya'da düzenlenecek özel programın ardından havalimanından uğurlanacak. Son kafile ise 16 Ağustos'ta İstanbul'dan hareket edecek.

Ankara'dan hacca gidecek olanlar için de İl Müftülüğünce 18 Temmuz Çarşamba günü Esenboğa Havalimanı'nda etkinlik düzenlenecek.

Diyanet İşleri Başkanlığının 229, seyahat acentelerinin ise 124 kafilesi oluştu.

- 1705 din görevlisi rehberlik edecek

Bu yıl hac organizasyonu için 1088 personel görevlendirildi. Hacı adaylarına 353 kafile başkanı, 1705 din görevlisi ve 394 kadın irşat görevlisi de rehberlik edecek. Ayrıca hacı adaylarına sağlık hizmeti sunmak için doktor, hemşire ve hasta bakıcı gibi 491 sağlık personeli de eşlik edecek.

Öte yandan, bu yıl 1416 gazi ve şehit yakını da hacca gidecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının yolculuk öncesi manen ve ruhen hazırlanması gerektiği bilinciyle, il ve ilçe müftülüklerince eğitim ve seminerler düzenledi.
Anadolu Ajansı
Bu haber 895 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Damattan en mutlu gününde 'Darbeye hayır, sana evet' mesajı
15 Temmuz 2018 15:20		 23 bin şehit yakını ve gazi kamuda istihdam edildi
15 Temmuz 2018 14:16
Şehidin adı yeni doğan yeğenine şehitlikte verildi
15 Temmuz 2018 13:55		 Diyanet 'kıble tayini' konusunda hassas
15 Temmuz 2018 13:13
TESK'ten kira ödemelerinde 'milli para' önerisi
15 Temmuz 2018 13:10		 Ihlara Vadisi'ne ziyaretçi akını
15 Temmuz 2018 12:44
MİT'te '15 Temmuz etkinliği' düzenlenecek
15 Temmuz 2018 11:41		 İnşaatta dünya Türk müteahhitleri konuşuyor
15 Temmuz 2018 11:15
Nusr-Et'in Bebek şubesi mühürlendi
15 Temmuz 2018 11:10		 Güreş sevdalıları nehir kenarında sabahladı
15 Temmuz 2018 09:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
7 yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı
Öğretmenler de 'kariyer mesleklere' atanabilecekler
İşte OHAL yerine geçecek kanun
Geçici görevliler eski kurumlarına dönmeyebilecek
Müfettişlik için yeniden 3 yıl şartı
Rektörler, profesörler arasından atanacak
Memurlara özel %15 bayram indirimi
6 üniversiteye rektör atandı
Yayımlanan kararnameler neleri düzenliyor?
Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 30 gözaltı kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
reddedildiği için kadını binanın tepesinden atan erkek 1
luis neto 1
EKMEK 2
william carvalho 2
bernard 2
sofestai 1
doların 2.50 olması 2
teyel 1
ziya selçuk 2
trump'ın kraliçe elizabeth'i takmaması 3
SON İLANLAR
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 257 Öğretim Üyesi Alacak
Almus Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Osmancık Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Beyler Sulaması Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Nevşehir Hacıbektaş SYDV Alım İlanı
Kırıkkale Sulakyurt SYDV Personel Alım İlanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam