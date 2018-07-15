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FETÖ'nün binlerce taşınmazı devlet kontrolünde

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, FETÖ'ye ait 6 bin 700 taşınmaz Hazineye ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredildi
15 Temmuz 2018 12:20
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FETÖ'nün binlerce taşınmazı devlet kontrolünde

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları ile örgüte destek veren kurum, kuruluş ve kişilere ait 6 bin 700 taşınmaz Hazine ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sonrasında FETÖ taşınmazlarının son durumuna ilişki bilgiler paylaşıldı.

Buna göre, darbe girişiminin hemen ardından FETÖ'ye mali destek sağlamak, mal kaçırmak, para transferi yapmak gibi fiillerle bu terör yapısına destek veren, üye olan ve özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında haklarında idari ve adli süreç başlatılan kişilerin mal varlıklarına, özellikle bu yapıyla ilişkili kurs, yurt, okul gibi nitelikli taşınmazlara, vakıf, dernek veya şirketlerin tapu işlemlerine yönelik işlemlere karşı daha dikkatli davranıldı.

FETÖ mensupları ve terör örgütüne bağlı tüzel kişiliklerin tespit edilen tüm taşınmazlarına Tapu ve Kadastro Bilgi Sisteminde (TAKBİS) bloke konuldu, vakıf taşınmazlarının Vakıflar Genel Müdürlüğü adına, diğerleri ise Maliye Hazinesi adına devir ve tescilleri yapıldı.

FETÖ'ye ait olup da yakın zamanda el değiştirmiş olan taşınmaların ise "mal kaçırmaya dönük" fiillerin konusu olabileceği değerlendirilerek, şüpheli kişiler ve işlemler mercek altına alındı. Bu kişilerin tespiti konusunda "Risk Bildirim ve Sorgulama Ekranı" oluşturuldu. Söz konusu ekrana, tasarlandığı 16 Ağustos 2016'den bugüne kadar, genel müdürlük ile adli ve idari makamlarca bildirilen 45 bin 186 kişinin girişi yapıldı. Bunlardan bin 174'ü, idari ve adli makamlar dışında, tapu personelinin dikkati ve özeni sonucunda kayıt edildi.

OHAL işlem servisleri kuruldu

Yapılan çalışmalara yönelik olarak önemli bir planlama da tapunun merkez ile bölge müdürlüklerinde oluşturulan OHAL işlem servislerinin kurulmasıyla gerçekleşti.

Bu servislerde adli ve idari taleplerin en hızlı ve güvenli bir şekilde karşılanması için OHAL kapsamında yapılan tüm çalışmaların il il, ilçe ilçe takip edilebildiği web sistemi kurularak, çalışmalar 7/24 takip ve kontrol altında tutuldu.

Geliştirilen web sistemi sayesinde Hazineye ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilenler ile idari ve adli birimlerce incelemeye alınan taşınmaz sayılarının anlık olarak görüntülenebilmesi sağlandı.

Taşınmazların 4 bin 583'ü Hazine'ye devroldu

Bu kapsamda yapılan tüm işlemler sonucunda, 9 Temmuz 2018 itibarıyla Hazineye devredilen taşınmaz sayısı 4 bin 583, Vakıflar Genel Müdürlüğüne devir edilen taşınmaz sayısı ise 2 bin 117 olarak gerçekleşti. Böylece FETÖ'ye ait toplamda 6 bin 700 taşınmaz devredildi.

Ayrıca, idari mercilerin talebiyle 121 bin 696, adli mercilerin talebiyle de 226 bin 455 olmak üzere, toplam 348 bin 151 taşınmazın da incelemesi sürüyor.

Anadolu Ajansı
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