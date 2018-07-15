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Askerdeyken dilediği şehitliğe darbe girişiminde kavuştu

Darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit olan Murat İnci'nin ağabeyi Mehmet İnci, kardeşinin, askerdeyken şehit olan arkadaşlarının üzüntüsünü yaşadığını, hep istediği şehitlik mertebesine darbe girişiminin gecesinde ulaştığını anlattı
15 Temmuz 2018 12:24
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Askerdeyken dilediği şehitliğe darbe girişiminde kavuştu

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Genelkurmay Başkanlığı önünde kardeşi Murat İnci'yi şehit veren Mehmet İnci, kardeşinin askerden döndüğünde, yanında şehit olan arkadaşlarının üzüntüsünü yaşadığını, kendisi şehit olamadığı için rahatsızlık duyduğunu söyledi.

Ankara'da mobilyacılık yapan, o gece darbe girişimine engel olmak için Genelkurmay Başkanlığı önüne giden ve burada başına isabet aldığı kurşunla şehit düşen İnci'nin ağabeyi Mehmet İnci, o gün hep birlikte bir yakınlarının düğününe katıldıklarını, daha sonra evlerine dağıldıklarını anlattı.

'Ama ağabeyimi morgda bulduk' dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine kardeşinin ev kıyafetleriyle Genelkurmay Başkanlığı önüne gittiğini ifade eden İnci, küçük kardeşi ve kendisinin de dışarıda olduğunu dile getirdi.

Kardeşiyle telefonda konuştuğu sırada silah seslerinin geldiğini belirten İnci, şöyle devam etti:

"Kardeşime 'kendine dikkat et' dedim, 'kaderden öteye yol gitmez, alnımıza ne yazıldıysa o' dedi, kapattık. Bir süre sonra tekrar aradığımızda telefonu başka biri açtı, 'ağabey, telefonun sahibi vuruldu, hastaneye kaldırıldı' dedi. Sabaha kadar kardeşimle hastaneleri aradık. Kardeşim sabaha karşı beni aradı, 'ağabeyimi bulduk' dedi. 'Çok şükür demek ki yaralı' dedim, 'ama ağabeyimi morgda bulduk' dedi. Orada lafın bittiği andı. Ömrümüzden her şeyi alıp götürdü."

"Murat nerede? O da olsaydı' diyoruz"

İnci, küçük yaşta babalarını kaybettiklerini, bundan dolayı aralarında ağabey kardeş ilişkisinden ziyade baba evlat ilişkileri olduğunu söyledi.

İki yıl geçmesine rağmen bir araya geldiklerinde hala "Murat nerede? O da olsaydı" dediklerini aktaran İnci, babası şehit olduğunda 8 aylık olan yeğeninin şimdi 3 yaşına gireceğini belirtti.

"Küçükler büyüyor ama bedelleri ağır oluyor." diyen İnci, "Cumhurbaşkanımız 'Meclisten idam çıksın ben de onaylarım' demişti. Biz de o beklentinin içindeyiz. Çünkü vatana, millete ihanet eden insanlar ve tecavüzcülerin affı olmaması lazım. Bunun bir bedeli olmalı." dedi.

"Arkadaşlarım şehit oldu ben olamadım"

İnci, kardeşinin askerde şehit olamamasının üzüntüsünü yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kardeşim güneydoğuda askerlik yaptı. Çok arkadaşı yanında şehit oldu. 'Arkadaşlarım şehit oldu ben olamadım' derdi. Rabbim demek ki günün birinde insana istediğini nasip ediyor. Vatan için bir değil binlerce Murat feda olsun. En ufak bir şeyde hepimiz hazırız. Bizim canımız gitmiş ama hepimizin canı bu vatana feda olsun. 'Vatan sağ olsun' diyorsun, bu duygu biraz rahatlatıyor insanı. Çünkü şehitlik her insana nasip olmuyor. Bedelsiz hiçbir şey kazanılmıyor. 15 Temmuz, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra bu ülkenin en büyük bedellerindendi diyebilirim. O günkü 250 şehit ve 2 binin üzerinde gazimiz olmasaydı bugün zaten Türkiye Cumhuriyeti diye bir şey yoktu."

"Allah o günleri bir daha yaşatmasın" diyen şehidin kardeşi Mesut İnci de, "Devletimiz çok şükür yanımızda. Vatanımız, milletimiz, bayrağımız için her zaman hazırız. O geceyi bize yaşatanların da her türlü cezayı almasını istiyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı
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