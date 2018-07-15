Binali Yıldırım: Acımız tazeliğini koruyor

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 15 Temmuz darbe girişiminin 2. yıldönümünde Ankara'da Karşıyaka Şehitliği'ni ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Yıldırım özetle şu ifadeleri kullandı:

''15 Temmuz ve vatanımızın savunmasında fedakarca hayatını seve seve veren bütün şehitlerimizi rahmetle, şükranla anıyoruz. Ankara'da o gece şehadet şerbetini içen şehitlerimizin kabirlerine geldik duamızı yaptık. Onların ruhunu şad ettik. İki yıl geçmiş olmasına rağmen acılarımız tazeliğini koruyor. 15 Temmuz'u unutmayacağız unutturmayacağız demiştik. Gerek şehit yakınlarımız gerekse milletimizin tamamı bu duygularla bu günü anıyor. Şehitlerimiz bu ülkenin teminatıdır. Bayrağımızda hilal bağımsızlığımızın sembolüdür. Yıldızlar da her bir şehidimizin bir nişanesidir. 15 Temmuz şehitlerimiz ve vatanımızın savunmasında hayatını seve seve veren bütün şehitlerimizi rahmetle bugün de tekrar anıyoruz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız bakanlarımız çeşitli kurumlarımız 15 Temmuz'un anısını yaşatmak için birçok programlar yapacak. Amacımız 15 Temmuz ruhunu canlı bir şekilde tutmak, 81 milyonunun kardeşliğini, birliğini ve beraberliğini daim kılmaktır."