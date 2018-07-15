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Cumhurbaşkanı Erdoğan şehitler için Kuran okudu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Camisi'nde "Hatm-i Şerif Merasimi"ne katıldı. Erdoğan merasimde Kuran'dan bir bölüm okurken, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da 15 Temmuz şehitleri için dua etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Camisi'nde "Hatm-i Şerif Merasimi"ne katıldı.
Millet Camisi'ndeki merasimde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuran okurken, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş 15 Temmuz şehitleri için dua etti.
Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı katıldı.
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