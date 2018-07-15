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Adnan Menderes Havalimanı'nda FETÖ'cülere geçit yok

FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz sonrası haklarında yakalama kararı çıkarılan 45 kişi ile örgütle iltisaklı 738 şüpheli, Adnan Menderes Havalimanı'nda gözaltına alındı
15 Temmuz 2018 13:32
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Adnan Menderes Havalimanı'nda FETÖ'cülere geçit yok

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturmalarda haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında örgütün kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün kuzeni Zübeyir Öksüz'ün de yer aldığı 783 şüpheli, Adnan Menderes Havalimanı'nda alınan önlemler sayesinde yakalandı.

AA muhabirinin emniyet kaynaklarından edindiği bilgiye göre, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda FETÖ/PDY soruşturmalarında adı geçen, haklarında yakalama kararı bulunan zanlıların yurt dışına firar etmeleri alınan geniş güvenlik önlemleri sayesinde engellendi.

Havalimanında görev yapan yaklaşık 2 bin personelden oluşan güvenlik birimleri, yurt dışına firar girişiminde bulunan iş adamları, örgütün sözde imamları, öğretim üyeleri ve savcıların da olduğu örgüt mensuplarına geçit vermedi.

Tedbirlerin 16 Temmuz'dan itibaren üst düzeye çıkarıldığı Adnan Menderes Havalimanı'nda şüpheliler, Genel Bilgi Toplama (GBT)/Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nin (UYAP) aracılığıyla detaylı olarak araştırıldı. Hakkında yakalama ve gözaltı kararı bulunan kişiler ile sahte belge ibraz edenler yakalanarak adli mercilere gönderildi.

Havalimanındaki güvenlik birimlerinin yaptığı kontrollerde 16 Temmuz 2016'dan itibaren geçen 2 yılda haklarında yakalama kararı bulunan 45 zanlı, yurt dışına firar edemeden gözaltına alındı.

FETÖ/PDY üyesi olduğu tespit edilen ve örgütle iltisaklı olduğu belirlenen 738 şüphelinin ise yurt dışına çıkışına izin verilmedi, pasaportlarına da el konuldu. Bu kişilerden 138'inin örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilirken, 130 şüpheliye ise adli işlem yapıldı.

Türkiye'nin değişik bölgelerinde yürütülmekte olan FETÖ/PDY soruşturmalarında adı geçen birçok önemli şüphelinin de aralarında bulunduğu toplam 783 FETÖ şüphelisi, sıkı güvenlik önlemleri sayesinde yakalanarak adalete teslim edildi.

Adil Öksüz'ün kuzeni yakalandı

Havalimanında alınan güvenlik önlemleri sayesinde, FETÖ'nün kilit ismi Adil Öksüz'ün kuzeni olan ve 1 Aralık 2016'da yurt dışına firar etmek isteyen Zübeyir Öksüz de yakalandı.

Kapatılan Ege ve Batı Akdeniz Sanayi ve İş Adamları Federasyonu (ESİDEF) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özkara 29 Temmuz'da Kırgızistan'a, eski Polis Akademisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Cerrah 21 Temmuz'da Almanya'ya, Adana Adliyesi'nde görevli savcı Muammer Taha Ekim ve eşi hakim Gamze Ekim 17 Temmuz'da Almanya'ya, Aydın'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltı kararı çıkarılan doktor çift S.E ve G.E. 3 Ekim'de Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne kaçmak isterken aynı yıl içinde yakalandı.

Uşak'ta FETÖ operasyonları kapsamında darbe girişimi öncesi hakkında yakalama kararı çıkarılan ve örgüt hiyerarşisinde "ilin üst düzey imamı" olduğu belirtilen Ahmet Akdoğan da 8 Ağustos 2016'da eşiyle birlikte İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda gözaltına alındı. Akdoğan'ın üzerinde yapılan aramada, yüklü miktarda para ve bazı hakim, savcıların isimlerinin yazılı olduğu not defteri bulundu.

Yürütülen soruşturmalar kapsamında Ergenekon davasında gizli tanık "Efe" olarak ifade verdiği iddia edilen eski İliç Savcısı Bayram Bozkurt'un İzmir'deki izine de yine havalimanında yakalanan bir FETÖ/PDY zanlısı sayesinde ulaşıldı. Bu kişinin verdiği ifade doğrultusunda, Bozkurt'un İzmir'de saklandığı, buraya da Nurettin Bozkurt ile birlikte geldiği bilgisine ulaşıldı ve Bozkurt'un Bornova ilçesinde saklandığı ev tespit edildi.

Düzenlenen operasyon sırasında ekiplerin geldiğini fark eden ve evden kaçan Bozkurt ile güvenlik güçleri arasında sokak aralarında kovalamaca yaşandı, tel örgü üzerinden atlamaya çalışırken yere düşen ve ayağı kırılan Bozkurt, 6 Eylül'de gözaltına alındı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Bozkurt, daha sonra tutuklandı.

Darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT yerleşkesine baskın düzenleyerek yayınları kesmeye çalışan ekipte yer aldığı iddia edilen Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli eski askerlerden Ersan Kuluçlu da geçen yıl nisan ayında İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yakalandı.
Anadolu Ajansı
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