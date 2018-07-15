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Adli Tıp Kurumu'nun teşkilat yapısı ile görev ve yetkileri belirlendi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Adli Tıp Kurumunun kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar belli oldu
15 Temmuz 2018 13:45
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Adli Tıp Kurumu'nun teşkilat yapısı ile görev ve yetkileri belirlendi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Adli Tıp Kurumu'nun kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar belli oldu.

"Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararnameyle Adli Tıp Kurumu'nun kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenlendi.

Buna göre, adalet işlerinde bilirkişilik görevi yapmak, adli tıp uzmanlığı ve yan dal uzmanlığı programları ile görev alanına giren konularda diğer adli bilimler alanlarında sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bunlara ilişkin eğitim programları uygulamak üzere Adalet Bakanlığına bağlı Adli Tıp Kurumu kuruldu.

Kurum, mahkemeler, hakimlikler ve savcılıklar ile kurumun uygun gördüğü alanlarda kamu kurum ve kuruluşları tarafından gönderilen adli tıpla ilgili konularda bilimsel ve teknik görüş bildirecek.

Adli tıp uzmanlığı ve yan dal uzmanlığı eğitimini tıpta uzmanlık mevzuatına uygun olarak verecek kurum, adli tıp ve adli bilimler alanlarında çalışmaları yürütmek üzere seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenleyecek.

Ayrıca bunlara ilişkin eğitim programları uygulamak ve ilgili kurum, kuruluş ve kurulların hazırlayacakları adli tıpla ilgili eğitim programlarının yapılmasına ve yürütülmesine yardımcı olacak kurum, adli tıp hizmetlerinin görülmesi sırasında yapılması zorunlu sağlık hizmetlerini verecek.

Kararnamede, kuruma bağlı daire ve kurulların görevlerine de yer verildi.

Orhan Onur Gemici
Anadolu Ajansı
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