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15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri sonuna kadar trafik akışına kapalı kalacak
15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri dolayısıyla saat 14.00 itibarıyla trafik akışına kapatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılında köprü girişinde düzenlenecek anma törenleri dolayısıyla saat 14.00'ten itibaren Anadolu ve Avrupa yakalarında bazı yollar trafiğe kapatılırken, alternatif güzergahlar belirlendi.
Bu kapsamda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 14.00 itibarıyla çift yönlü trafik akışına kapatıldı. Köprü, etkinlik sona erene kadar kapalı kalacak.
Bu sürede metrobüs seferleri de yapılamayacak.
Ayşe Büşra Erkeç, Metin Tokgöz
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