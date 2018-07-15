Yalova'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

ÖĞRETMENLER DE 'KARİYER MESLEKLERE' ATANABİLECEKLER 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu personeline yönelik birçok düzenleme getirilmiştir. Bunlardan en önemli bir tanesi de öğretmenlerin kariyer mesleklere atanmasına ilişkin düzenlemedir.