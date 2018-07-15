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Tiyatro, opera ve bale yeniden kuruldu

Devlet Tiyatrosu'nun içi ve yönetimi ile ilgili işlerin Cumhurbaşkanınca çıkarılacak bir yönetmelikle belirleneceğinin ifade edildiği 703 sayılı KHK'nın ardından bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tiyatro ile Opera ve Bale kuruluş, teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi
15 Temmuz 2018 14:57
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Tiyatro, opera ve bale yeniden kuruldu

703 sayılı KHK ile kuruluş kanunlarında bazı maddeleri kaldırılan Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden düzenlendi. Her iki kurum da Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı tüzel kişiliği haiz özel bütçeli genel müdürlük olarak yeniden kuruldu.


Habertürk muhabiri Fırat Tur'un haberine göre, Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi'nin kuruluş kanunlarının bazı maddelerinin 703 sayılı KHK ile kaldırılması, her iki kurumun da kapatıldığı iddialarına neden olmuştu. Devlet Tiyatrosu'nun içi ve yönetimi ile ilgili işlerin Cumhurbaşkanınca çıkarılacak bir yönetmelikle belirleneceğinin ifade edildiği 703 sayılı KHK'nın ardından bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tiyatro ile Opera ve Bale kuruluş, teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı tüzel kişiliği haiz özel bütçeli genel müdürlük olarak yeniden kuruldu. Kurumların teşkilat yapısı, repertuar belirleme, disiplin, sanat ve yönetim kurulları ile bütçelerini düzenleyen maddeler de kararname ile belirlendi. Her iki kurum da Bakanlığın onayı ile yurt içi ve yurt dışında festivaller ve turneler düzenleyebilecek.

REPERTUARI EDEBİ KURUL BELİRLEYECEK

Devlet Tiyatroları'nda oynanacak eserler Edebi Kurul tarafından belirlenecek. Edebi Kurul, sanat ve edebiyat alanında tanınmış 3 kişi ile Genel Müdür, Başrejisör, Başdramaturg ve bir sanatkardan oluşacak. Kurul, başkanını kendi üyeleri arasından seçecek.
Habertürk
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