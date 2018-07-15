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Damattan en mutlu gününde 'Darbeye hayır, sana evet' mesajı

Kayseri'de gelin almaya gelen damat, düğün arabasına 'Darbeye hayır, sana evet' yazdırdı
15 Temmuz 2018 15:20
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Damattan en mutlu gününde 'Darbeye hayır, sana evet' mesajı

Kayseri'nin Develi ilçesinde hayatını Ümran Güllü ile birleştiren Uğur Kolsuz, düğün tarihi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne denk gelince düğün arabasına 'Darbeye hayır, sana evet' yazdırdı. Damat Uğur Kolsuz, "Bugün 15 Temmuz. Hem hüzünlü hem de sevinçli olduğumuz bir gün. Hüzünlüyüz çünkü iki yıl önce hain darbe girişimi yaşandı ve şehitlerimiz oldu. Sevinçliyiz çünkü yeni bir başlangıç yapmak için evleniyoruz. Bugün iki duyguyu bir arada yaşadık" diye konuştu.

Yazıyı görenlerin kendilerini tebrik ettiğini ifade eden Kolsuz, "Farklı bir yaklaşımla farklı bir mesaj verdik" dedi.

İhlas Haber Ajansı
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