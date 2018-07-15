|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Leyla Aydemir'in atleti bulundu
Ağrı'da bayramın ilk günü kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan minik Leyla'nın atleti geçtiğimiz günlerde elbiselerinin bulunduğu tarlada bulundu
Ağrı'da Ramazan Bayramı'nın birinci gününde Bezirhane köyünde kaybolan ve arama kurtarma çalışmalarının 18'nci gününde cansız bedeni dere kenarında bulunan 3 buçuk yaşındaki Leyla Aydemir köyde toprağa verilmişti.
Cesedinin bulunduğu alana 200 metre yakınlıkta bulunan bir tarlada minik Leyla'nın bazı elbiseleri bulunmuştu. Günlerdir tarlada ve bölgede çalışma yapan jandarma ve AFAD ekipleri bugün sabah saatlerinde minik Leyla'ya ait atleti tarlada buldu.
Olay yeri inceleme ekibi tutanak eşliğinde atleti teslim aldı. Tarlayı çembere alan ve didik didik arayan ekipler tarafından şimdi de Leyla'nın tokasının ve muskasının aradığı öğrenildi. Minik Leyla'nın babası Nihat Aydemir'de atletin bulunduğu tarlaya gitti.
Bu haber 976 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI