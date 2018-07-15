|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
TBMM Başkanı: Tüm dünyaya örnek oldu
TBMM Başkanı Binali Yıldırım Meclis'teki sergi açılışında konuştu
İşte Binali Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;
Meydanlara indik o gece siz de bayrağımızı indirtmediniz. Hakkın gücü o gece tankın gücünü yendi. Geçen yıl 15 Temmuz'da bu gazi meclis özel gündemle toplandı. Bu sergide 162 tane fotoğraf var ayrıca açık mekanda üzerinden geçilen araçlar da var. insan bir kere doğuyor bir kere ölüyor. hayat denen emanetin haysiyetini korumak da bizlere düşüyor. İnsan yaratılanların en şereflisidir. O gece biz de şerefimizi korumak için meydanlardaydık. O gece TBMM bir kez daha gazi olmuştur. Tüm dünyaya örnek olacak bir direniş yaptık. Gazi Meclis'i terk etmeyen herkese teşekkürler.
Bu haber 769 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI