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Düğün yolunda 3 kardeş uçuruma yuvarlanarak can verdi

Antalya'nın Kaş ilçesinde düğüne giden Akif (71), Mehmet (69) ve Osman Çatalkaya (66) kardeşler, içinde bulundukları otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu öldü
15 Temmuz 2018 15:50
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Düğün yolunda 3 kardeş uçuruma yuvarlanarak can verdi

Kaza, saat 11.30 sıralarında Kaş'a bağlı Bezirgan Mahallesi'nde meydana geldi. Yayla Kemer Mahallesi'nden bir yakınlarının düğününe gitmek için yola çıkan Akif Çatalkaya yönetimindeki 07 PS 233 plakalı otomobil, Seyir Tepesi'nde bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, hurdaya dönen otomobilde Akif Çatalkaya, kardeşleri Mehmet ve Osman Çatalkaya yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Üç kardeşin cenazesi, vatandaşların da yardımıyla otomobilden çıkarıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çatalkaya kardeşlerin cenazeleri, Kaş Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi.
Anadolu Ajansı
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