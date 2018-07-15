1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adnan Oktar'a şikayet yağıyor

İstanbul polisince düzenlenen operasyonla çökertilen Adnan Oktar yapılanmasına yönelik olarak emniyet ve savcılığa şikayet yağıyor. 2'si çocuk yaşta 45 kişinin yapı tarafından mağdur edildiklerini ifade ederek emniyete yaptığı şikayetle, çocuk yaşta cinsel saldırıya uğradığını iddia eden mağdur sayısı 17 ye yükseldi. Yurt içindeki şikayetlerin yanı sıra, 6 farklı ülkeden de Oktar'la ilgili onlarca şahsi şikayette bulunulduğu öğrenildi
15 Temmuz 2018 16:35
Yazdır
Adnan Oktar'a şikayet yağıyor

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin Adnan Oktar yapısına yönelik düzenlediği ve 100'ü kadın 190 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili şikayetçi olanların sayısının arttığı öğrenildi.

Birçok kadının defalarca cinsel saldırısına uğradığını iddia ettiği yapıya yönelik şikayetlerin arttığı belirtildi. Operasyonun başlamasının ardından gündem olan yapıyla ilgili 5 günde 45 kişinin şikayetçi olduğu öğrenildi.

Emniyete giderek Oktar yapısı tarafından mağdur edildiklerini öne süren 45 şikayetçiden ikisinin çocuk olduğu öğrenilirken, polis soruşturma kapsamında yaşları 11 ila 18 arasında olan 15 çocuğun yapı tarafından cinsel saldırıya uğradığı iddiaları üzerine çalışma yapmıştı.

Şikayetçi olan 2 çocukla birlikte cinsel saldırıya uğradığını iddia eden çocuk mağdur sayısı 17'ye ulaşırken, emniyete başvuru yapan 45 kişinin haricinde de yurtdışından da Oktar gurubundan şikayetçi olanların bulunduğu belirtildi. Operasyon sonrası, Azerbaycan, Hollanda, Katar, Almanya, Avusturya ve Kazakistan gibi ülkelerde Türkiye Büyükelçiliği'ne giden onlarca kişinin mağdur edildikleri iddiasıyla Adnan Oktar yapılanmasından şikayetçi olduğu öğrenildi.

Ferit Zengin
Milliyet
Bu haber 10,203 defa okundu. 8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı
15 Temmuz 2018 20:51		 Buldukları cisim okul bahçesinde patladı
15 Temmuz 2018 20:43
Amasya'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
15 Temmuz 2018 19:40		 İki grup arasındaki kavgada silahlar çekildi
15 Temmuz 2018 19:09
80 yaşındaki kişi oğlunu öldürdü
15 Temmuz 2018 18:21		 Eski Devlet Hastanesi bahçesinde erkek cesedi bulundu
15 Temmuz 2018 18:09
Antalya'da otomobil uçuruma devrildi: 3 ölü
15 Temmuz 2018 17:17		 Boğulan çocukların arkasından böyle ağlamıştı, serbest bırakıldı
15 Temmuz 2018 16:20
Düğün yolunda 3 kardeş uçuruma yuvarlanarak can verdi
15 Temmuz 2018 15:50		 Leyla Aydemir'in atleti bulundu
15 Temmuz 2018 15:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
7 yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı
Öğretmenler de 'kariyer mesleklere' atanabilecekler
İşte OHAL yerine geçecek kanun
Geçici görevliler eski kurumlarına dönmeyebilecek
Müfettişlik için yeniden 3 yıl şartı
Kaymakam olma şartları değişti
Rektörler, profesörler arasından atanacak
Memurlara özel %15 bayram indirimi
6 üniversiteye rektör atandı
Erdoğan'dan uyarı: FETÖ'nün arkasından gelenler bitmez
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hakkari'ye gelin giden isviçreli kız 3
sözlükte hafta sonu durgunluğu 4
bernard 2
radyo 5 1
yannick bolasie 2
reddedildiği için kadını binanın tepesinden atan erkek 1
14.07.2018 ingiltere vs belçika maçı 1
Mürüvvet 2
sigara satış yasağının 21 yaşa çıkarılması 4
bir insanın arkasından konuşmak 3
SON İLANLAR
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 257 Öğretim Üyesi Alacak
Almus Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Osmancık Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Beyler Sulaması Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Nevşehir Hacıbektaş SYDV Alım İlanı
Kırıkkale Sulakyurt SYDV Personel Alım İlanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam