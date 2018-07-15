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Adnan Oktar'a şikayet yağıyor
İstanbul polisince düzenlenen operasyonla çökertilen Adnan Oktar yapılanmasına yönelik olarak emniyet ve savcılığa şikayet yağıyor. 2'si çocuk yaşta 45 kişinin yapı tarafından mağdur edildiklerini ifade ederek emniyete yaptığı şikayetle, çocuk yaşta cinsel saldırıya uğradığını iddia eden mağdur sayısı 17 ye yükseldi. Yurt içindeki şikayetlerin yanı sıra, 6 farklı ülkeden de Oktar'la ilgili onlarca şahsi şikayette bulunulduğu öğrenildi
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin Adnan Oktar yapısına yönelik düzenlediği ve 100'ü kadın 190 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili şikayetçi olanların sayısının arttığı öğrenildi.
Birçok kadının defalarca cinsel saldırısına uğradığını iddia ettiği yapıya yönelik şikayetlerin arttığı belirtildi. Operasyonun başlamasının ardından gündem olan yapıyla ilgili 5 günde 45 kişinin şikayetçi olduğu öğrenildi.
Emniyete giderek Oktar yapısı tarafından mağdur edildiklerini öne süren 45 şikayetçiden ikisinin çocuk olduğu öğrenilirken, polis soruşturma kapsamında yaşları 11 ila 18 arasında olan 15 çocuğun yapı tarafından cinsel saldırıya uğradığı iddiaları üzerine çalışma yapmıştı.
Şikayetçi olan 2 çocukla birlikte cinsel saldırıya uğradığını iddia eden çocuk mağdur sayısı 17'ye ulaşırken, emniyete başvuru yapan 45 kişinin haricinde de yurtdışından da Oktar gurubundan şikayetçi olanların bulunduğu belirtildi. Operasyon sonrası, Azerbaycan, Hollanda, Katar, Almanya, Avusturya ve Kazakistan gibi ülkelerde Türkiye Büyükelçiliği'ne giden onlarca kişinin mağdur edildikleri iddiasıyla Adnan Oktar yapılanmasından şikayetçi olduğu öğrenildi.
Ferit Zengin
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