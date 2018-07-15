1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eren Bülbül'ün annesi haberi aldı: Allah razı olsun vuranlardan

Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, oğlunun şehit edilmesinden sorumlu teröristlerin Gümüşhane kırsalında etkisiz hale getirilmesine ilişkin, "Allah razı olsun vuranlardan, vurduranlardan. Bir nebze de olsa yüreğime su serpiliyor" dedi
15 Temmuz 2018 16:55
Yazdır
Eren Bülbül'ün annesi haberi aldı: Allah razı olsun vuranlardan

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, oğlunun şehit edilmesinden sorumlu teröristlerin Gümüşhane kırsalında etkisiz hale getirilmesine ilişkin, "Allah razı olsun vuranlardan, vurduranlardan. Bir nebze de olsa yüreğime su serpiliyor ama Eren'in tarafından da baktığım zaman, onu geri getirecek bir şey yok" dedi.

Bülbül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Allah'ın devletten ve milletten razı olmasını dileyerek, "Keşke bunların sonu gelse, ben ağladım başka analar ağlamasa. Ben Eren'imi kaybettim, başka analar Erenlerini kaybetmese. Bu, çok büyük bir acı, bu acı bitmez." ifadelerini kullandı. Evlat acısının büyüklüğüne işaret eden Bülbül, "Benim Eren'imin acısı bitmez, o kadar büyük bir acı olmaz. Eren'in acısı bana babasının acısını unutturdu. Ne yapayım, yaşamak zorundasın, bu hayatı yürütmek zorundasın. Yapacak bir şey yok. Allah razı olsun vuranlardan, vurduranlardan. Bir nebze de olsa yüreğime su serpiliyor ama Eren'in tarafından da baktığım zaman, onu geri getirecek bir şey yok" diye konuştu. Anne Bülbül, oğlunun şehadetinden sonra kendilerine destek olanlara teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
Bu haber 1,108 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
17 yaşındaki Beyza toprağa verildi
15 Temmuz 2018 20:35		 ABD'li geline Türk usulü düğün
15 Temmuz 2018 20:31
O şoför konuştu: Burası özgür bir ülke
15 Temmuz 2018 20:23		 Erzincan'da fırtına ve yağış ağaçları devirdi
15 Temmuz 2018 20:19
Kuşadası kaza kurbanı iki genç için ağlıyor
15 Temmuz 2018 20:07		 Trabzon'da aşırı yağış rögarları taşırdı
15 Temmuz 2018 20:04
Şehit evlatlarıyla gurur duyuyorlar
15 Temmuz 2018 20:00		 'Bize huzur ve vatan lazım'
15 Temmuz 2018 19:44
'O boşluğu her zaman hissediyorum'
15 Temmuz 2018 19:13		 Vatana kolunu feda eden gaziye liselilerden protez kol
15 Temmuz 2018 18:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
7 yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı
Öğretmenler de 'kariyer mesleklere' atanabilecekler
İşte OHAL yerine geçecek kanun
Geçici görevliler eski kurumlarına dönmeyebilecek
Müfettişlik için yeniden 3 yıl şartı
Kaymakam olma şartları değişti
Rektörler, profesörler arasından atanacak
Memurlara özel %15 bayram indirimi
6 üniversiteye rektör atandı
Erdoğan'dan uyarı: FETÖ'nün arkasından gelenler bitmez
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hakkari'ye gelin giden isviçreli kız 3
sözlükte hafta sonu durgunluğu 4
bernard 2
radyo 5 1
yannick bolasie 2
reddedildiği için kadını binanın tepesinden atan erkek 1
14.07.2018 ingiltere vs belçika maçı 1
Mürüvvet 2
sigara satış yasağının 21 yaşa çıkarılması 4
bir insanın arkasından konuşmak 3
SON İLANLAR
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 257 Öğretim Üyesi Alacak
Almus Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Osmancık Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Beyler Sulaması Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Nevşehir Hacıbektaş SYDV Alım İlanı
Kırıkkale Sulakyurt SYDV Personel Alım İlanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam