Tarım Bakanı: Devletin çok münbit toprakları var, kiraya vereceğiz

AK Parti Ödemiş İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Pakdemirli, tarımda yaşanan
sıkıntıları bildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti: "Ortak dert nedir,
çok çok harcayıp az az kazanıyoruz. Az az harcayıp çok çok kazanmamız lazım.
Bunun için yapısal değişikliğe ihtiyaç var. Kafalarımızın da değişmeye ihtiyacı
var. Yapısal değişiklik gerektirmeyen problemleri hemen çözeceğiz. 'Zor diye
bir şey yok' diyorum bürokratlarıma, eğer milletin, memleketin, üreticinin,
tüketicinin faydasınaysa. Biz üreticiyi üzmeyeceğiz, ezmeyeceğiz. Bunların yollarını
arayacağız. Bu arada da gıda enflasyonuna dikkat edeceğiz. Üretici olmayan milyonlarca
vatandaşımız var. Onlar da evlerine götürdükleri fileleri doldururken biraz
daha rahat edecek, ateş pahası filelerle evlerine gitmeyecek. Bunları da çok
ince ayrıntılı kontrol ediyor olacağız."
Tarım ve ormanın ayrı bakanlıklarda olduğunu, şimdi ise su ve toprağı birleştireceklerini
belirten Pakdemirli, "Devletin çok münbit toprakları var. Bunları ilerleyen
dönemde kiralamaya açmak istiyoruz. Burada işte kooperatifleşmenin önemi ortaya
çıkıyor. Tek kişinin, 3 5 kişinin yetmeyeceği güçlerde bu kiralamaları yapıp
çok büyük arazilerde, ölçek ekonomisine uygun tarımı, hayvancılığı yapma imkanımız
olacak" diye konuştu.
Pakdemirli, devletin çok büyük arazilerin üzerinde olmaması gerektiğine işaret
ederek, bunların vatandaşa verilmesi gerektiğini söyledi. Önemli olanın bunun
adil dağıtımını sağlamak, düzgün kontratlarını yapmak ve amacından farklı kullanılmamasını
önlemek olduğunu belirten Pakdemirli, "Güzel bir kira kontratı yapacağız.
İyi kontratların üzerinde bunların halkımızla buluşmasını sağlayacağız. Hem
üreticilerimize bir kazanç kapısı imkanı olacak hem de tüketici yerli ürünlerden
dolayı gıda enflasyonun bir nebze de daha kurtulmuş olacak" ifadesini kullandı.
Bakan Pakdemirli, gazetecilerin domates fiyatlarına ilişkin sorusuna, "Patates,
domates... Bunların hepsi günden güne artacak, azalacak. Bunları hep görüyor olacağız.
Önemli olan bu ürünlerin bir kısmını sanayi ürününe çevirebiliyorsak ve ekstra
katma değer yaratıp bir noktaya getirebiliyorsak sürdürülebilir bir gelir kaynağına
üreticimizi ulaştırmış oluruz. Yoksa günlük hal fiyatlarıyla, bir indi bir çıktı,
bunların zikzaklarıyla hayat boyu uğraşacağız demektir" yanıtını verdi.