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Erzincan'da hastane inşaatında çökme: 8 yaralı

Erzincan'da hastane ek hizmet binası inşaatında meydana gelen çökme sonucu 8 işçi yaralandı.
15 Temmuz 2018 17:21
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Erzincan'da hastane inşaatında çökme: 8 yaralı

Kent merkezindeki Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek hizmet binası inşaatında, kalıplara beton dökülmek istenildiği sırada kalıpların çökmesi sonucu bir kısmı enkaz altında kalan 8 işçi yaralandı.

Enkaz altındaki işçiler, itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince çıkarılarak Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan 6'sı ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildi. Diğer 2 yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, İl Sağlık Müdürü Erkan Hirik, ardından hastaneye geçerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.
Anadolu Ajansı
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