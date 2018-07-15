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Meteorolojiden şiddetli sağanak yağmur uyarısı
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Doğu Anadolu Bölgesi'nde şiddetli sağanak yağmur uyarısı yaptı.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölgede gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği belirtilerek yağışların öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars ve Ardahan'da akşam saatlerine kadar kuvvetli olacağı kaydedildi. Ayrıca ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek muhtemel aksaklıklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi
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