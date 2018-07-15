Açık Oto Pazarı yine dolup taştı

DDK SÜPER MÜFETTİŞLİK YETKİLERİYLE DONATILDI Bugün yayımlanan 5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti ve askeri bürokrasinin yani Genel Kurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) ve Savunma Sanayi Destekleme Fonu gibi hassas ve bugüne kadar Sayıştay tarafından bile denetlenemeyen kurumların, vakıfların ve fonların sivil irade tarafından denetlenmesinin yolu açıldı