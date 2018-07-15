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Açık Oto Pazarı yine dolup taştı
Tepebaşı Belediyesi tarafından hizmete açılan Açık Oto Pazarı, Eskişehirlilerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor.
Tepebaşı Belediyesi tarafından Eskişehirlilerin hizmetine kazandırılan ve kentin en büyük otomobil pazarı olma özelliğini taşıyan Açık Oto Pazarı, araç alışverişi yapmak isteyen vatandaşların adeta akınına uğruyor. Muttalip mevkiinde, Anadolu Üniversitesi İki Eylül Kampüsü karşısında faaliyet gösteren otomobil pazarı, açıldığı ilk haftadan itibaren yoğun talep görüyor. İkinci el otomobil pazarı, ikinci el araç alım-satımı yapmak isteyen vatandaşların, yaz ve kış koşullarında hizmet almalarını sağlayacak şekilde düzenlendi. Vatandaşlar, içerisinde bir de kafeterya bulunan tesisten ötürü memnuniyetini ifade ederken Açık Oto Pazarı'nın işletmesi ise Tepebaşı Belediyesi ile yapılan protokolle Tepebaşı A.Ş. tarafından sürdürülüyor.
Tesis, pazar günleri 07.00 -16.00 saatleri arasında 10 TL bedel karşılığında hizmet vermeye devam edecek.
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