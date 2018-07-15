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Eski Devlet Hastanesi bahçesinde erkek cesedi bulundu
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan eski Devlet Hastanesi bahçesinde bir erkek cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı ile Omurtag Caddesi arasında bulunan eski Devlet Hastanesi bahçesinde yerde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, polis ve 112 ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemede yaşamını yitiren kişinin 42 yaşındaki Selami Sabırlı olduğu belirlendi. Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Sabırlı'nın cenazesinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.
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