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Başkent'te elektrik firmasında yangın
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir elektrik firmasında yangın çıktı.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir elektrik firmasında yangın çıktı.
Yangına müdahale etmek üzere olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan da olay yerine geldi.
Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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