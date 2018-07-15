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Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
Konya'nın Yunak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Battal Özdemir yönetimindeki 66 FC 298 plakalı otomobil, Yunak-Ankara Karayolu Birimler Kavşağı Mevkisinde, karşı yönden gelen Serdar Burak Eroğlu idaresindeki 19 BK 134 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, 66 FC 298 plakalı otomobilde bulunan Fatma Özdemir (54) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kazada yaralanan sürücüler ve araçlarda bulunan 5 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
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