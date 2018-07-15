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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'ya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutuna geldi.
15 Temmuz hain darbe girişiminin 2'inci yıl dönümü kapsamında yapılacak etkinliklere katılmak üzere İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutuna geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evinin çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü.
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