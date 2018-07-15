Vatana kolunu feda eden gaziye liselilerden protez kol

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Tuzla'daki TEM Otoyolu Orhanlı gişelerinde, darbeci askerler tarafından vurularak sol kolunu kaybeden Üzeyir Civan'ın yüzünü, gaziye protez kol yapan 4 liseli genç güldürdü.

İstanbul'da yaşayan evli ve 3 çocuk babası Üzeyir Civan, darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla ailesi ve akrabalarıyla sokağa çıkarak demokrasiye sahip çıktı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek üzere yola çıkan ancak yolların kapalı olması nedeniyle havaalanına ulaşamayan Civan, Orhanlı gişelerinde vurularak sol kolunu kaybetti.

Civan'ın yaşadıklarından etkilenen Konyalı imam hatip lisesi öğrencileri, gazi için iki yıl içinde ses komutuyla çalışan protez kol tasarladı.

Mahmud Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Talha Aktaş ve Mehmed Emin Gökçe ile Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Emir Yıldırım ve Beytullah Aydoğan tarafından hazırlanan protez kol, Konya'da gaziye teslim edildi.

Gazi'nin protez kolu, ses komutuyla çalışıyor ve günlük hayatta ihtiyaç duyulan tutma, kavrama, selamlaşma gibi aktiviteleri yapabiliyor.

- "Sanki kolumu elektrik çarpmıştı"

Gazi Civan, AA muhabirine 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı.

Darbe girişimi haberini alır almaz çocukları ve akrabalarıyla sokağa çıktığını aktaran Civan, "Darbe bildirgesi okutulunca yerimizde duramadık çünkü gün, yerinde durma zamanı değildi, vatanımıza, milletimize ve bayrağımıza sahip çıkma günüydü." dedi.

Civan, Orhanlı gişelerinde araçlarından inerek demokrasiye sahip çıkanların arasına katıldıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Siper olarak kullandığımız mazot tankerinin ön tarafına çıktım ve yolun ortasına kadar ilerledim. Bu esnada 7-8 darbeci askerin, 15-20 metre ileride mevzi değiştirdiğini gördüm. 'Durun yapmayın, silahlarınızı bırakın. Hepimiz kardeşiz' diyerek onları uyardım. Aramızda 3-5 metre mesafe kalmıştı. Bir anda hayatımda duymadığım yoğunlukta çınlama sesi duydum. Sanki o esnada sol kolumu elektrik çarpmıştı."

- "Yardıma 3 Iraklı Türkmen genç koştu"

Olayın sıcaklığıyla vurulduğunu fark etmediğini dile getiren Civan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kolumda ağırlık hissediyordum, sarktığını fark ettim. Kolumu tutarak araçların arkasına koştum. Gençler, 'Yaralı var' diye koşarak geldi. Yanıma gelenler 18-22 yaş aralığında 3 tane Iraklı Türkmen gençti. Allah razı olsun onlardan, orada bana yardımcı oldular. Üzerimdekini çıkartıp kan kaybından ölmemem için koluma tampon yaptılar. Orada kanlar içinde hastaneye götürülmeyi beklerken 'Allah'ım benim ruhumu kardeşimin kurşunuyla teslim alma' diyordum. Bu onuru lütfeden Rabbime her zaman şükrediyorum. Hiçbir zaman 'Niye çıktın Üzeyir' diye pişman olmadım, olmayacağım çünkü ben doğru bir emel için çıktım. Vatanımızı ve milletimizi hainlerin kalkışmasına karşı korumak için çıktım. Yine olsa yine çıkarım. Bin kolum, bin canım, bin evladım olsa hepsini feda ederim, bu vatan, bayrak ve millet için."

Civan, 15 Temmuz gecesi vatandaşların genç yaşlı, kadın erkek demeden iman gücüyle müthiş bir cesaret örneği gösterdiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Vatandaşlar, tekbirler getirerek ateş hattındakilere destek vermek için yürüyüşe geçmişlerdi ki bir anda duraksadıklarını gören 19 yaşındaki kızım, duraksayanlara kızıyor, 'Biz buraya niye geldik, niye duruyorsunuz. İleri gitsenize' diye bağırıyordu. Kolundan tutmasalar ateş hattına koşarak gidecekti. Bu olaydan iki üç ay sonra evimizin kapısını bir hırsız tıkırdattı. Kızım korkudan ne yapacağını şaşırdı. Bir kapı tıkırtısından korkan kızım, 15 Temmuz gecesinde Allah'ın verdiği iman gücüyle adeta bir aslan kesilmişti."

Gençlerin 15 Temmuz'daki vatan ve millet sevdasından çok etkilendiğine dikkati çeken Civan, "15 Temmuz'dan sonra Konya'daki imam hatipli gençlerimiz bana ulaştı. 'Allah sizden razı olsun. Bizler de o akşam sokaklara çıktık ama bir şey yapamadık. Kendimizi size borçlu hissediyoruz' dediler. Benim için bir protez kol yapmak istediklerini söylediler. Biz 15 Temmuz öncesi gençlerimizin gittikleri yoldan çekiniyorduk ama 15 Temmuz ve sonrasında gençlerimizin o asil duruşunu gördük, mahcup olduk. Allah hepsinden razı olsun." ifadelerini kullandı.

- "Hazırladığımız kol 80 farklı hareket yapabiliyor"

Protez kolu yapan gençlerden Talha Aktaş da gazi Civan'a minnet borçlarını ödemek istediklerini söyledi.

İki yıllık çalışmayla, ses komutuyla çalışan protez kol hazırladıklarına işaret eden Aktaş, şunları kaydetti:

"Bazı insanlar bizim için bir bedel ödemişti. Kollarını, ayaklarını kaybedenler, canlarını verenler var. Televizyonda bunları gördük ve biz de bir şeyler yapalım dedik. Hazırladığımız kol 80 farklı hareket yapabiliyor. Üzeyir ağabeyin yaptığı işe göre algoritmayı hazırlayıp bu özelliği kola yükleyeceğiz. Bu kol tokalaşabiliyor, objeleri tutabiliyor, kaldırabiliyor, çeşitli hareketleri yapıp, günlük yaşama uyum sağlıyor. Gazimize bir faydamız olduysa ne mutlu bize."