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Vatandaşlar miting alanına koşarak girdi
15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü kapsamında düzenlenen mitinge katılmak isteyen vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü önünde bulunan güvenlik noktalarından alana alınmaya başlandı. Vatandaşlardan bazılarının koşarak alana geldiği görüldü.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen mitinge katılmak isteyen vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde bulunan güvenlik noktalarından içeriye alınmaya başlandı. Ellerinde bayraklarla alana gelen vatandaşlardan bazılarının koşarak alana girdiği görüldü.
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