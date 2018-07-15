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15 Temmuz şehitleri Palandöken'in zirvesinde anıldı

TDF Erzurum İl Temsilciliğince 15 Temmuz şehitleri için Palandöken Dağı'nın 3 bin 200 metrelik zirvesine tırmanış gerçekleştirildi.
15 Temmuz 2018 18:57
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15 Temmuz şehitleri Palandöken'in zirvesinde anıldı

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Erzurum İl Temsilciliğince 15 Temmuz şehitleri anısına Palandöken Dağı'nın 3 bin 200 rakımlı Ejder Zirvesi'ne tırmanış yapıldı.

TDF'nin "81 il 81 zirve" faaliyetleri çerçevesinde farklı spor kulüplerinden 13 bisikletçi ve 9 dağcı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ve 15 Temmuz şehitleri için Palandöken Dağı'nda bir araya geldi.

Ellerindeki Türk bayraklarıyla 3 bin 200 rakımlı Ejder Zirvesi'ne çıkmaya başlayan sporcular, yaklaşık 1,5 saat süren tırmanışın ardından zirveye ulaştı.

Katılımcılar, burada İstiklal Marşı okuyarak, tüm şehitler için saygı duruşunda bulundu.

Jandarma ve sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu tırmanış programı, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle sonra erdi.

TDF Erzurum İl Temsilcisi Erdal Emeç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016 yılında çok büyük ihanetle karşı karşıya kaldığını belirterek, "Milletimizin büyük bir feraset ve cesaret göstererek engellediği bu hain darbe girişiminde hayatını ortaya koyan kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz, 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız ve gelecek nesillere aktaracağız." dedi.

Emeç, etkili olan yağışa rağmen TDF Erzurum il Temsilciliği olarak, 15 Temmuz şehitlerini anma tırmanışı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kentte 13 bisikletçi ve 9 dağcı ile Palandöken Dağı'ndaki Ejder Zirvesi'ne tırmanış yaptıklarını anlatan Emeç, "Zirvede şehitlerimizin ruhuna Kur'an okunup dua edildi. Ayrıca bu tırmanışa 8 yaşındaki oğlum Mehmet Akif de katılarak, zirveye ulaşan en küçük sporcu oldu." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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