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Rize'de aşırı yağış sele neden oldu
Doğu Karadeniz'de iki gündür aralıklarla etkili olan yağmur Rize'de sele neden oldu.
Doğu Karadeniz'de iki gündür aralıklarla etkili olan şiddetli yağış, Rize'nin Çayeli ilçesi Yeşilırmak köyünde bir evi su basmasına neden oldu. Aşırı yağıştan kaynaklanan toprak kayması sonucu İsmail Sırmalı'ya ait olduğu öğrenilen evi su bastı. Sel nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolunda İlçe Özel İdare tarafından çalışma başlatıldı.
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