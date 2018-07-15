1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'O boşluğu her zaman hissediyorum'

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı koymak için bacağındaki alçıyı çıkarıp şehadete yürüyen Selim Cansız'ın eşi Müzeyyen Cansız, hala evine her girişinde eşinin yokluğunu derinden hissediyor.
15 Temmuz 2018 19:13
Yazdır
'O boşluğu her zaman hissediyorum'

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı koymak için bacağındaki alçıyı çıkarıp şehadete yürüyen Selim Cansız'ın eşi Müzeyyen Cansız, hala evine her girişinde eşinin yokluğunu derinden hissediyor.

15 Temmuz gecesi darbe girişimini duyar duymaz ayağındaki alçıyı çıkarıp abdest alan, ailesiyle helalleşip Genelkurmay Başkanlığı önüne giden Selim Cansız, helikopter atışı sonucu şehit olup 5 yaşındaki çocuğuyla eşini geride bıraktı.

Şehidin eşi Müzeyyen Cansız, eşinin o gece meydanlara çıkmadan önce uyuyan kızını öptüğünü ve kendisiyle vedalaştığını belirtti.

Eşinin uyuyan kızına, "Kızım ben seni çok seviyorum sen de beni seviyor musun" dediğini ve o anda çok duygulandığını anlatan Cansız, "O anda olan bitenin farkında değildim. Ayağındaki alçıyı kesip balkona bıraktı, eniştesi ve arkadaşları ile evden çıktı. Ayağının sakat olmasını hiç umursamadı." diye konuştu.

"Babasıyla oynayan çocukları görünce dayanamıyorum"

Cansız, geçen 2 yılda ailesinin, eşinin ailesinin, komşularının kendilerine destek olduğunu ancak hiçbir şeyin eşinin yerini tutmadığını söyledi.

En çok çocuğu için üzüldüğünü aktaran Cansız, "Evime girdiğim zaman o boşluğu her zaman hissediyorum. Kapıyı açarken bile 'Acaba evde kokusu var mıdır' diye soruyorum. İnsan her zaman onu arıyor ama tabii ki yok. Bir babayla çocuğunun oynamasına gözüm takıldığı zaman bir anne olarak dayanamıyorum. İçim el vermiyor. Kızım için ayakta durmaya ve güçlü durmaya çalışıyorum." dedi.

"Devlet her zaman yanımızda oldu"

Cansız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit ailelerine verdiği desteğin kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek, "Devlet yetkilileri ellerinden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyor. Eşim şehit oldu ama ben devletin bize bu imkanları sunacağını düşünmemiştim. Devlet her zaman yanımızda oldu. İlgili birimler bizi sürekli arıyor, ihtiyacımızı soruyor. Allah devletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

Eşinin gösterdiği kahramanlıkla gurur duyduğunu vurgulayarak, aynı duyarlılığı kendisinin de gösterebileceğine dikkati çeken Cansız, "Bir çocuğum ve bir ben zaten. Hem eşimi hem de kendimi temsil ederim. Vatanı kurtarmak için her şeyi yaparız. Vatan bizim namusumuz. Allah'a şükürler olsun vatanımızdayız, ezanlarımız dinmedi." diye konuştu.

Baba Cansız gelecek nesilden umutlu

Şehit Selim Cansız'ın babası Bahattin Cansız da oğlunun ülkesi için kendisini feda ettiğini belirtti.

Ölümden korkmadıklarını ve gerektiğinde vatan savunması için sokağa çıkmaya hazır olduklarını söyleyen Baba Cansız, "Gelecek nesillerden umutluyum. Ülkemize olan saldırılar bizi yok etmek, parçalamak içindir. Bu yüzden her gencimiz Selimler, Ahmetler, Mehmetler gibi o meydanlarda tankları durdurmasını bilecek." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haber 382 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
17 yaşındaki Beyza toprağa verildi
15 Temmuz 2018 20:35		 ABD'li geline Türk usulü düğün
15 Temmuz 2018 20:31
O şoför konuştu: Burası özgür bir ülke
15 Temmuz 2018 20:23		 Erzincan'da fırtına ve yağış ağaçları devirdi
15 Temmuz 2018 20:19
Kuşadası kaza kurbanı iki genç için ağlıyor
15 Temmuz 2018 20:07		 Trabzon'da aşırı yağış rögarları taşırdı
15 Temmuz 2018 20:04
Şehit evlatlarıyla gurur duyuyorlar
15 Temmuz 2018 20:00		 'Bize huzur ve vatan lazım'
15 Temmuz 2018 19:44
Vatana kolunu feda eden gaziye liselilerden protez kol
15 Temmuz 2018 18:45		 Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
15 Temmuz 2018 18:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
7 yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı
Öğretmenler de 'kariyer mesleklere' atanabilecekler
İşte OHAL yerine geçecek kanun
Geçici görevliler eski kurumlarına dönmeyebilecek
Müfettişlik için yeniden 3 yıl şartı
Kaymakam olma şartları değişti
Rektörler, profesörler arasından atanacak
Memurlara özel %15 bayram indirimi
6 üniversiteye rektör atandı
Erdoğan'dan uyarı: FETÖ'nün arkasından gelenler bitmez
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
alo 147'nin kaldırılması 2
domatesin kilosunun 7 tl olması 1
sözlükte hafta sonu durgunluğu 4
akşam dışarı çıkmak için eşinden izin alan erkek 1
kokoreç 1
teyel 1
sigara satış yasağının 21 yaşa çıkarılması 4
15.07.2018 fransa vs hırvatistan maçı 3
pratik zeka 3
yannick bolasie 2
SON İLANLAR
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 257 Öğretim Üyesi Alacak
Almus Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Osmancık Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Beyler Sulaması Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Nevşehir Hacıbektaş SYDV Alım İlanı
Kırıkkale Sulakyurt SYDV Personel Alım İlanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam