Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı koymak için bacağındaki alçıyı çıkarıp şehadete yürüyen Selim Cansız'ın eşi Müzeyyen Cansız, hala evine her girişinde eşinin yokluğunu derinden hissediyor.

15 Temmuz gecesi darbe girişimini duyar duymaz ayağındaki alçıyı çıkarıp abdest alan, ailesiyle helalleşip Genelkurmay Başkanlığı önüne giden Selim Cansız, helikopter atışı sonucu şehit olup 5 yaşındaki çocuğuyla eşini geride bıraktı.

Şehidin eşi Müzeyyen Cansız, eşinin o gece meydanlara çıkmadan önce uyuyan kızını öptüğünü ve kendisiyle vedalaştığını belirtti.

Eşinin uyuyan kızına, "Kızım ben seni çok seviyorum sen de beni seviyor musun" dediğini ve o anda çok duygulandığını anlatan Cansız, "O anda olan bitenin farkında değildim. Ayağındaki alçıyı kesip balkona bıraktı, eniştesi ve arkadaşları ile evden çıktı. Ayağının sakat olmasını hiç umursamadı." diye konuştu.

"Babasıyla oynayan çocukları görünce dayanamıyorum"

Cansız, geçen 2 yılda ailesinin, eşinin ailesinin, komşularının kendilerine destek olduğunu ancak hiçbir şeyin eşinin yerini tutmadığını söyledi.

En çok çocuğu için üzüldüğünü aktaran Cansız, "Evime girdiğim zaman o boşluğu her zaman hissediyorum. Kapıyı açarken bile 'Acaba evde kokusu var mıdır' diye soruyorum. İnsan her zaman onu arıyor ama tabii ki yok. Bir babayla çocuğunun oynamasına gözüm takıldığı zaman bir anne olarak dayanamıyorum. İçim el vermiyor. Kızım için ayakta durmaya ve güçlü durmaya çalışıyorum." dedi.

"Devlet her zaman yanımızda oldu"

Cansız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit ailelerine verdiği desteğin kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek, "Devlet yetkilileri ellerinden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyor. Eşim şehit oldu ama ben devletin bize bu imkanları sunacağını düşünmemiştim. Devlet her zaman yanımızda oldu. İlgili birimler bizi sürekli arıyor, ihtiyacımızı soruyor. Allah devletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

Eşinin gösterdiği kahramanlıkla gurur duyduğunu vurgulayarak, aynı duyarlılığı kendisinin de gösterebileceğine dikkati çeken Cansız, "Bir çocuğum ve bir ben zaten. Hem eşimi hem de kendimi temsil ederim. Vatanı kurtarmak için her şeyi yaparız. Vatan bizim namusumuz. Allah'a şükürler olsun vatanımızdayız, ezanlarımız dinmedi." diye konuştu.

Baba Cansız gelecek nesilden umutlu

Şehit Selim Cansız'ın babası Bahattin Cansız da oğlunun ülkesi için kendisini feda ettiğini belirtti.

Ölümden korkmadıklarını ve gerektiğinde vatan savunması için sokağa çıkmaya hazır olduklarını söyleyen Baba Cansız, "Gelecek nesillerden umutluyum. Ülkemize olan saldırılar bizi yok etmek, parçalamak içindir. Bu yüzden her gencimiz Selimler, Ahmetler, Mehmetler gibi o meydanlarda tankları durdurmasını bilecek." dedi.