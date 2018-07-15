|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
15 Temmuz'dan sonra ilk kez konuştu...
15 Temmuzda başından vurulan TEM Daire Başkanı Turgut Arslan Ankara Emniyeti'nde düzenlenen törende konuştu. Arslan, ''Bizler mücadelemize aynı cevapla devam edeceğiz.'' ifadelerini kullandı
15 Temmuzda başından vurulan TEM Daire Başkanı Turgut Arslan Ankara Emniyeti'nde düzenlenen törende konuştu. Arslan, ''Bu cennet millet için mücadele ettik. Bu millete düşman gibi silah çektiler. Demokrasi kazandı, milletimiz kazandı. Bizler mücadelemize aynı cevapla devam edeceğiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet gazilerimize acil şifalar diliyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum.'' dedi.
Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Arslan konuşmasının ardından alkışlandı. Vatandaşlar 'Senden de Allah razı olsun. Sana dokunan hainlerin elleri kırılsın' diye bağırdılar.
Bu haber 3,331 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI