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Gümüşhane'de kırmızı listedeki terörist öldürüldü
Gümüşhane'de 15 Temmuz 2018 tarihinde icra edilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin kırmızı listede aranan Zeynel kod adlı Mehmet Yakışır olduğu bildirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, ''Gümüşhane/Kürtün'de 15 Temmuz 2018 tarihinde icra edilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin kırmızı listede aranan Zeynel kod adlı Mehmet Yakışır olduğu tespit edilmiştir.'' denildi.
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