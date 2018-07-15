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Amasya'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

Amasya'da sulama kanalına düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
15 Temmuz 2018 19:40
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Amasya'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde köyde kaybolan Eymen Arslan Filiz'in ailesinin ihbarı üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. AFAD ekipleri sürdüğü ayak izinden Filiz'in evlerinin yakınındaki sulama kanalına düşmüş olabileceğini tespit etti.

AFAD ve itfaiye dalgıçlarının çalışmaları sonucu bulunan Filiz'in cesedi sulama kanalından çıkartıldı.

Filiz'in cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Anadolu Ajansı
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