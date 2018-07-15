'Bize huzur ve vatan lazım'

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki (FETÖ) darbe girişimi sırasında İstanbul'da Atatürk Havalimanı'na doğru yürürken tankları durdurmak isterken şehit olan Muhammet Ali Aksu'nun ailesi, darbecileri lanetledi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşayan anne Ezine Aksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun bir şirkette aşçılık yaptığını, kendisinin çocuklarını ziyaret etmek için gittiği İstanbul'dan 15 Temmuz'da Samsun'a döndüğünü söyledi.

Aynı gece darbe girişimi olunca oğlunun karşı koymak için evinden çıktığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'na geleceği öğrenince o yöne doğru ilerlediğini anlatan Aksu, bu sırada durdurmak için önünde durduklarını, tankların ezmesi sonucu şehit olduğunu belirtti.

Sela verilmeye başladığında oğlunun evden çıkmak istediğini dile getiren acılı anne Aksu, "Kardeşlerine, 'Dünya batıyor ne zaman gideceğiz? Ölürsek şehit oluruz' demiş. Görümcemin oğlu ile yola çıkıyorlar. Oğlum şehit oldu, görümcemin oğlu Engin Kurnaz ise yaralandı." dedi.

"Hainler için idam istedik"

Olayın üzerinden iki yıl geçmesine rağmen acılarının taze olduğunu vurgulayan 9 çocuk annesi Aksu, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız meydanlara davet edince akrabalar ve 5 oğlum çıkmış. İki oğlum benim yanımdaydı. Tankla oğlumu ezen demiş ki 'Sakallı, cübbeli diye çiğnedim'. Çocuklarım her mahkemeye gitti. Biz bu hainler için idam istedik. Bu kadar ocaklar söndü, kadınlar dul kaldı, çocuklar yetim kaldı. Yazık değil mi bu insanlara, suçumuz ne bizim?"

Aksu, darbeye karşı mücadele ederek vatan için kanını, canını verenlere minnettar olduklarını dile getirerek, "Devlet olmayınca, millet olmayınca hiçbir şey anlayamazsın. Üzülüyor insan. İki çocuğu var küçük. Onun için çok zor. Bağrıma taş bağladım duruyorum. Vatan millet sağ olsun. Allah yardımcımız olsun. Doğrunun Allah yardımcısıdır." ifadelerini kullandı.

Her sabah oğlunun mezarına gittiğini, dua ettikten sonra etrafını temizlediğini anlatan Aksu, acılarının büyük olduğunu kaydetti.

Aksu, "Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Huzur olsun, başka bir şey istemiyorum. Bir ekmek yesem ertesi güne dururum. Huzurumuz olmayınca, sağlığımız olmayınca, vatanımız olmayınca ne yapacağız? Ne geçecek elimize. Bir şey geçmez. Bize huzur ve vatan lazım." diye konuştu.

"Bana 'gel 60 yaşında' deseler hemen giderim"

Şehidin ablası Faziye Kurnaz da acılarının taze olduğunu, kardeşinin vatan, millet, bayrak, ezan, namus için şehit düştüğünü hatırlattı.

Ailesindeki herkesin vatan için ölebileceğini belirten Kurnaz, "Allah FETÖ'cüleri bildiği gibi yapsın. Biz yandık, onlar da yansın. Bizim ciğerimiz yandı, onların da yansın. Biz vatan için ölürüz. Bana 'gel 60 yaşında' deseler hemen giderim. Keşke İstanbul'da ben de olsaydım, ben de giderdim. Biz de burada o gün, vatan için sabaha kadar Kur'an okuyup dua ettik." dedi.