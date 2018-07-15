Şehit evlatlarıyla gurur duyuyorlar

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında F-16 uçaklarıyla bombalanan Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan Velit Bekdaş'ın yakınları, onunla gurur duyuyor.

Mardin'in Midyat ilçesinde yaşayan şehidin annesi, babası, kardeşleri ve sevenleri, Türk bayrakları ile donattıkları şehidin mezarını sık sık ziyaret edip dua ediyor, Kuran'ı Kerim okuyor.

Ağabeyi Halit Bekdaş ise kardeşine duyduğu özlem ve sevgi ile yeni doğan bebeğine "Velit" ismini verdi.

"Şehitlik mertebesini aldı, cennette gitti"

Adı memleketinde eğitim gördüğü ortaokulda yaşatılan, duydukları özlemi, fotoğraflarına ve hatıralarına bakarak dindirmeye çalışan şehidin ailesi, yaşadıkları duyguyu AA muhabirine anlattı.

Şehidin babası Abdülkadir Bekdaş, Arapça yaptığı konuşmasında, şehitliğin önemine vurgu yaptı.

Kendisini şehit babası yapan oğluyla her zaman iftihar ettiğini anlatan Baba Bekdaş, "Allah'a şükürler olsun oğluma şehitlik ikram edildi, herkese kısmet olmayan şehitlik mertebesini aldı. Zalimce katledildi, zalimce katledilenler şehittir. Ölüm emrini veren mürteddir. Allah'a şükürler olsun şehitlik mertebesini aldı, cennette gitti." ifadelerini kullandı.

Şehitlik mertebesinin önemine dikkati çeken Bekdaş, "Bu, büyük bir şeref. Allah oğluma da bana da ikramda bulundu." dedi.

Oğlunun vatanı için şehit düştüğünü vurgulayan Bekdaş,"Ben şehit babasıyım. Şehit babası olmakla iftihar duyuyorum. Allah yolunda şehit olan oğlum var, bu en büyük şeref elhamdülillah." diye konuştu.

Torununa şehit oğlunun ismini verdi

Bekdaş, şehit oğlunun herkes tarafından çok sevildiğini belirterek, "Büyük oğlumun oğlu oldu. Biz de Velit ismini koyduk. Kardeşleri de onu çok seviyordu. Bu iki yıldır her gün mezarlığını ziyaret ediyor, Kuran okuyor. Onu hiçbir zaman unutmuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Onları Allah'a havale ediyorum"

Şehidin annesi Filiz Bekdaş da her fırsatta oğlunun mezarını ziyarete gidiyor, mezarlıkta asılı Türk bayrağını öpüp şehit oğluna dua ediyor.

Oğlunun çok sevdiği vatanı uğruna şehit düştüğünü anımsatan Bekdaş, şunları söyledi:

"Her zaman kalbimizde. Gözümün önünden hiç gitmiyor. Bizleri çok severdi, gittiği her yerden bizi arardı. Bir kere Afrika'ya gitti oradan bile aradı. Eşi de çok iyi, onun gibisi de yok. Allah onun da bizim de hakkımızı bırakmasın. Onları Allah'a havale ediyorum. O hainler Erdoğan'a da kurban olsunlar."

Şehidin ağabeyi Halit Bekdaş da bir ay önce doğan oğluna şehit kardeşinin ismini vererek hem adını hem de hatırasını yaşatmak istediklerini kaydetti.

Bekdaş "İnşallah büyüdüğü zaman amcasının yerini alacak. Bir Velit'imiz gitti Allah'a şükür Rabbim bize bir Velit daha verdi." dedi.

"İdam istiyoruz"

Her fırsatta kardeşi için Kur'an okuyan şehidin ablası Fatma Bayram da yaşadıklarına hala inanamadıklarını ifade etti.

Üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen acılarının tazelediğini koruduğunu, suçlulara hak ettikleri cezanın verilmesini istediklerini belirten Bayram, şöyle devam etti:

"Sanki dün gibi, hala gelecek diye bekliyoruz. Ölmedi zaten, şehitler ölmez. Velit annemizin bebeğiydi, Allah bütün annelere sabır versin. Şehidimizle gurur duyuyoruz. Bir Velit'imiz gitti Allah'a şükür Rabbim bize bir Velit daha verdi. İnşallah amcasının yarım kalmış görevini tamamlayacak. Bunu yapanlar için müebbet değil, idam istiyoruz. Kim bu darbeye giriştiyse hepsinin idamı istiyoruz. Allah Cumhurbaşkanımızı eksik etmesin başımızdan. Ona canımız da çocuklarımız da feda olsun. Allah onu kötülüklerden korusun."

"Bu millete hiç kimsenin gücü yetmeyecek"

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir de 15 Temmuz'da yaşanan kahramanlığın hiçbir zaman unutturmayacağını belirtti.

Halkın milli iradesiyle tarih boyunca anlatılacak bir mücadelenin sergilendiğini aktaran Kandemir, "Burada bu ailemizin gösterdiği metanet çok önemli. Bir Velit gider bin Velit doğar. Bir evlatlarını vermişler, diğer evlatlarını vermeye hazırlar hatta kendileri de devlet için seve seve şehit olurum diyor. Bu çok önemli. Böyle ailelerimiz olduğu müddetçe bu millete hiç kimsenin gücü yetmeyecek." diye konuştu.