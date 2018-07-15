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Trabzon'da aşırı yağış rögarları taşırdı
Trabzon'da öğleden sonra aralıksız süren yağmur nedeniyle Şana mevkiinde ara yolların mazgalları tıkandı, birkaç iş yerini su bastı.
Sabah saatlerinde hafif yağışla başlayan yağmur öğleden sonra Şana mevkiinde iç yol mazgalların dışarı taşması ile birlikte su yolları kapadı. Araçlar su içerisinden geçerken, esnaf suların içeri girmemesi için dükkan önlerine battaniye ve benzeri malzemelerde kapadı.
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