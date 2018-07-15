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Erzincan'da fırtına ve yağış ağaçları devirdi
Erzincan'da etkili olan fırtına ve yağmur ağaçların devrilmesine neden oldu.
Erzincan'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına ağaçların devrilmesine neden oldu. İnönü Mahallesi saat kulesi önündeki parkta devrilen ağaçlar yürüyüş yollarının kapanmasına neden oldu. Fırtına ve yağış sonucu devrilen ağaç, yuvalarında bekleyen kuşların da ölmesine neden oldu.
Meydana gelen olay sonrası Erzincan Belediyesine bağlı ekipler, devrilen ağacı yoldan kaldırarak yürüyüş yolunu tekrar kullanıma açtı.
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