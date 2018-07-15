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O şoför konuştu: Burası özgür bir ülke

İZMİT'te, özel halk otobüsünde yaşlı bir kişinin, genç kızın kıyafetine tepki göstermesiyüzerineyaracı karakola çeken şoföryÖzgür Sert, DHA'ya özel açıklamalarda bulundu.
15 Temmuz 2018 20:23
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O şoför konuştu: Burası özgür bir ülke

Cuma günü, Derince Çınarlı Mahallesi ile İzmit Gündoğdu Mahallesi arasında sefer yapan halk otobüsünde meydana gelen olayda, Mehmet T. isimliykişi, aracın ön koltuğunda oturan Kocaeli Üniversitesi'nde öğrenim gören Kazakistan uyruklu genç kızın kıyafeti nedeniyle şoföre, "Bu arabayı doğru polis karakolunun önüne çekeceksin" dedi. Ne olduğunu anlamaya çalışan şoföre Mehmet T., "Sen bu arkandaki insanlarla, genç kızlarla bu arabayla kaza yaparsın? Böyle olmaz" dedi. Şoför ve bazı yolcular ise, yaşlı adama tepki gösterdi. Şoför, yaşlı adama tepki gösterip, şikayetçi olacağını söyleyerek aracı karakolun önüne çekti. Polis ise, yaşlı adamı hür bir ülkede yaşadığını belirterek, uyardı. Genç kız şikayette bulunmazken, şoför ile yaşlı adam birbirlerindenyşikayetçi oldu.

'TÜRKİYE ÖZGÜR BİR ÜLKE'

Trafik stresinden ötürü araca binen yolculara çok fazla dikkat etmediğini söyleyen halk otobüsü sürücüsü Özgür Sert, "Aracıma Mehmet Ali Paşa'dan bir bayan bindi. Sonra da yaşlı bir adam bindi. Biner binmez zaten, o bayana irkilerek bir baktı. Bayanın arkasında oturanlar yer vermek istedi. Oraya da oturmadı. Sonra arka koltuğa geçti. Birden oturduğu yerden kalkıp yanıma geldi. 'Hemen arabayı karakola çek' dedi. Ben, 'Neden?' diye sorunca, 'Ben bu olaydan şikayetçiyim. Sen böyle kaza yaparsın' dedi.

Aslında kazaya sebebiyet verecek bir şey yok. O bayan aynada zaten kör noktada kalıyordu. Kalmasa bile, trafik stresiyle zaten arabaya kim binmiş, nasıl binmiş ona bakamıyorsunuz. Ben önce geçiştirmeye çalıştım ama tepkisi devam edince ben de sinirlenmeye başladım. Burası sonuçta Türkiye Cumhuriyeti, özgür bir ülke. Bir bayan otobüse şortla da biner, mini etekle de biner, askılıyla da biner. Yolcuya benim, 'Sen bu otobüse binemezsin' deme lüksüm yok. Devlet kanunlarına göre çantasında kedi, köpekle de binebilir. Biz sonuçta devletin belirlediği kanuna göre yolcu taşıyoruz. Şimdi o kadının, o çantadaki kedi, köpek kadar değeri yok mu? Kıyafetinden dolayı otobüse binemeyecek mi şimdi o kadın? Böyle bir şey yok" dedi.

'OTOBÜSÜ KARAKOLA ÇEKİP POLİS ÇAĞIRDIM'

Tartışmanın büyümesi üzerine otobüsü karakolun önüne sürdüğünü anlatan Sert, "Otobüsü karakola çekip polisi çağırdım. Gelen polis arkadaş da 'Burası özgür bir ülke, bizim kimseye karışma lüksümüz yok' dedi. O sırada ben şikayetçi olduğumu belirttim. O şahıs da, otobüse böyle kadınları bindirdiğim için benden şikayetçi olduğunu söyledi. Birbirimizden karşılıklı şikayetçi olduk. Arabadaki kardeşimiz de koşarak indi zaten. Otobüsten indikten sonra da az ileride ağladı. 2-3 tane kadın polis giderek sakinleştirdi kardeşimizi. Olayı tam anlayamadı da o. Mini etek de giymemiş zaten. Kamera kayıtlarında da gözüküyor. Sonra şikayetçi olduk" diye konuştu.

'ŞOFÖR KARAKOLA GİTMEK ZORUNDA KALDI'

Olay anında otobüste yolcu olan İsmail Akgüneş ise, "Olay esnasında o bayanın arka koltuğunda oturuyordum ben de. O adam zaten arabaya binerken tepkili olarak bindi. Gözlerini kaçırarak bindi. Benim yanımdaki arkadaş yer verdi ama oturmak istemedi. Geçti en arkadaki koltuğa oturdu. Birkaç dakika sonra da koşarak şoförün yanına gelip bağırmaya başladı. 'Arabayı karakola çekeceksin. Ben bu durumdan şikayetçiyim. Arkana oturtamazsın' gibi telkinlerde bulundu. Sürekli 'Karakola çekeceksin' diye bağırmaya başlayınca şoför arkadaş da karakola gitmek zorunda kaldı. Karakolun önünde polis arkadaşlar arabaya binip anlattılar. 'Burası özgür bir ülke, yasalara göre senin hiçbir şeye karışmaya hakkın yok' dediler. Ama o yaşlı şahıs halen diretmekte devam etti. Yaşlı şahıs şikayetçi olacağını söyleyince şoför arkadaş da şikayetçi olmak istedi" dedi.

'O KADININ ELBİSESİ AÇIK BİR KIYAFET DEĞİLDİ'

Genç kızın elbisesinin açık bir elbise olmadığını söyleyen Akgüneş, "Bayan arkadaş yabancı uyruklu olduğu için olayın kendisi hakkında olduğunu zaten tam anlayamadı. Arabadan ağlayarak indi. Ondan sonra işin kendisi hakkında olduğunu anlayınca karakola gitti. Karakolda polis arkadaşlar durumu o yaşlı şahsa anlatmaya çalışıyordu ama o diretiyor. 'Burası dedelerimizin kurtardığı ülke, burada kimse böyle gezemez' diyor. Ama o kadının kıyafeti de açık bir kıyafet değildi. Elbise vardı üzerinde. Elbisesi de dizlerindeydi. Üstünde de az bir dekoltesi vardı. Onda da fazla bir açıklık yoktu. Karakoldaki polis arkadaşlar bile o şahsı zorlukla susturabildiler" ifadelerini kullandı.
Doğan Haber Ajansı
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