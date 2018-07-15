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Dere yatağında yetiştirdiği tespit edildi! Böyle yakalandı
Uşak'ta jandarmanın düzenlediği operasyonda ormanlık alandaki dere yatağında yetiştirdiği 360 kök Hint keneviri ile yakalanıp gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin evinde de 304 gram kurutulmaya bırakılmış Hint keneviri ve ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren Uşak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karahallı'nın Alfaklar köyü ile Duraklı köyü arasında ormanlık alandaki bulunan yere yatağında, izinsiz Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi.
Geçen 13 Temmuz'da, ormanlık alana operasyon düzenleyen jandarma, ortalama 1 metre boyunda 360 kök Hint keneviri ele geçirdi. Hint kenevirleri imha edilmek üzere söküldü. Jandarma, Hint kenevirlerini yetiştirdiği belirlenen L.V.'yi (41) gözaltına aldı. L.V.'nin evinde de arama yapan jandarma, ruhsatsız 1'i kurusıkı 2 tabanca, 3 av tüfeği, 304 gram kurutulmaya bırakılmış Hint keneviri ele geçirdi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
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