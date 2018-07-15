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ABD'li geline Türk usulü düğün

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde Ahmet Demirci ile evlenen ve iki erkek çocuğu dünyaya gelen ABD'li Ayla Mahree Martin'e Türk geleneklerine göre düğün yapıldı.
15 Temmuz 2018 20:31
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ABD'li geline Türk usulü düğün

ABD'ye dil öğrenmeye giden Ahmet Demirci, bir süre sonra ABD'de bir şirkette bilişim uzmanı olarak çalışmaya başladı. Demirci, daha sonra Türk restoranına çalışan ABD vatandaşı Ayla Mahree Martin ile tanıştı.

Arkadaşlıkları aşka dönüşen çift, 2014'te ABD'de dünyaevine girdi. Sadece resmi nikah kıyan ve aradan geçen sürede Adiyo Kaya ve Aes Kuzey adında iki erkek çocukları dünyaya gelen çift, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde gelerek düğün yaptı.

İlçedeki bir okul bahçesinde düzenlenen ve çiftin iki çocuğuyla gelinin anne ve babasının da katıldığı düğünde aile bireyle, Türk müzikleri eşliğinde dans etti. Damat Ahmet Demirci, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'de bir Türk restoranında tanıştığı eşiyle 2014'te evlendiklerini ancak düğün yapmaya fırsat bulamadıklarını belirterek, Türkiye'ye dönerek düğünlerini gecikmeli gerçekleştirdiklerini söyledi.

Düğünde çocuklarını kucaklarına alıp dans etmenin farklı bir duygu olduğunu anlatan Demirci, "Burada biraz garipsenir, 'çocuklarla düğün olur mu' diye fakat fırsat olmadı zamanında ama biz çok mutluyuz çocuklarımızla." dedi. Ayla Mahree Martin ise restoranda çalıştığı için Türk kültürünü az da olsa bildiğini anlatarak, düğünü yapıldığı için çok mutlu olduğunu ifade etti. Amerikan düğünlerinin Türk düğünleri kadar eğlenceli olmadığını aktaran Martin, Türk müzikleriyle dans etmenin çok keyifli olduğunu dile getirdi.
Anadolu Ajansı
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