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Kısıklı'dan harekete geçen vatandaşlar köprüye akın ediyor
15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anma programına katılacak vatandaşlar, Üsküdar Kısıklı'dan gruplar halinde yürümeye başladı.
15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü nedeniyle vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anma programına katılmak için akın akın köprüye yöneldi. Üsküdar Kısıklı'dan harekete geçen vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile yürümeye başladı. Yürüyenlerin arasında bulunan bir bebek ise kıyafetleri ve sevimliliği ile ilgi odağı oldu.
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