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Erdoğan'dan Başpehlivan olan Okulu'na tebrik
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık unvanını kazanan Orhan Okulu'yu tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Erdoğan'ın tarihi Kırkpınar güreşlerinin finalinde rakibini yenerek başpehlivan olan Okulu'ya tebrik telgrafı gönderdiği belirtildi.
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