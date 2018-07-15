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En çok tüketilen 5 yaz meyvesinin faydaları
Yaz mevsimine girdiğimiz bugünlerde havalar gibi besinler de bir devir sürecinde. Kestanenin yerini çileğe, ayvanın karpuza, portakalın kavuna, kerevizin de bayrağını semizotuna bıraktığı aylara girildiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, yaz mevsimi dendiğinde akla ilk gelen şeylerden birinin taze meyveler olduğunu belirtti. Özdemir, yaz mevsiminde ilk akla gelen 5 meyveyi ve faydalarını açıkladı
Çilek: Berries grubundan olan çilek B, C ve K vitamini açısından oldukça zengindir.
Dut: Resveratrol bakımından zengin olan dut iyi bir antioksidandır.
İncir: Lif içeriği bakımından zengin olan incir konstipasyon (kabızlık) ile mücadele bakımından oldukça önemlidir.
Kayısı: Lif ve potasyum bakımından oldukça zengindir.
Kiraz: Antioksidan bakımından zengindir ayrıca diüretik su atıcı özelliğe sahiptir.
Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, yaz mevsimi öncesinde "Ne yapsam kilo veremiyorum" diyenlere önerilerde bulundu:
Öncelikle yeme alışkanlıklarınızı gözden geçirmelisiniz. Gün içerisinde farkında olmadan tükettiğiniz kuruyemişler, elinizin altında bulunan leblebi, bir parça da olsa tüketilen çikolatalar size engel olabilir.
Hızlı yemek yemeyiniz bu noktada doymak ile dolmak arasındaki farkı karıştırmaya başlarsınız.
Soslu besinlere dikkat edin. Severek tükettiğiniz masum bir yiyecek soslar neticesinde ciddi kalori bombalarına dönüşebilir.
İnsülin direnci veya hipotiroid gibi metabolizma problemleriniz olabilir. Kan değerlerinize baktırmayı ihmal etmeyiniz.<
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